En TikTok pueden encontrarse, además de bailes y una gran diversidad de retos, videos gastronómicos, deportivos, contenido curioso y noticias de todo tipo; sin embargo, lo paranormal tiene un espacio aparte pues suele generar toda clase de reacciones entre los usuarios.

Recientemente, se hizo viral el registro publicado por la la tiktoker mexicana @diana_multicolor, quien se volvió protagonista de un incidente que aterrorizó a mucha gente.

“Qué miedo!! Qué bizarro! ¿para qué será? He visto comentarios bien perturbadores de cosas así en hoteles”, escribió la mujer, cuyo clip superó las 5 millones de reproducciones.

En las imágenes, se observa que el autor de la grabación se encuentra en una habitación de hotel que aparenta tener lo normal: una cama, un baño con jacuzzi y un armario.

No obstante, al abrir las puertas de este último, es posible encontrar otra puerta. Al usar una tarjeta para abrirla, quien filma la escena da con un pasillo oculto.

Un descubrimiento inquietante

Como si lo anterior no fuera suficiente, tras la habitación se encuentra un espacio en construcción oscuro. Quien tenía la cámara en sus manos, decidió dejar de explorar en este punto.

El video, como era de esperarse, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios: “Muchos hoteles tienen corredores ocultos tras las paredes que solo ellos conocen, en los moteles los usan para espiar, sépanlo! sé por qué lo digo”; “deberían dar datos del hotel para no alojarse ahí, y crear una conciencia de prevención”; “en un hotel donde trabajo mi hermana, el dueño andaba con personas peligrosas y lo hicieron así, con túneles para poder escapar si iban por ellos”; “no, ya no duermo tranquila esa noche, ni porque me cambie de hotel”, escribieron las personas.

¿Cómo saber si hay cámaras escondidas en algún lugar?

El medio Semana recopiló los siguientes consejos: