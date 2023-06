Alan Estrada, más conocido como el youtuber AlanxElMundo, fue una de las primeras personas del mundo en ver los restos del Titanic desde el sumergible OceanGate . Su serie de cuatro videos sobre la expedición ha recibido millones de visitas en YouTube y, desde la desaparición de la nave, ha relatado su experiencia a varios medios de comunicación mexicanos e internacionales.

El sumergible desaparecido es una pequeña embarcación diseñada para albergar sólo a cinco personas durante un día: dos horas de descenso, varias horas explorando el Titanic y dos horas de regreso a la superficie. No tiene sillas y los pasajeros se sientan con las piernas cruzadas en el suelo, tras haberse quitado los zapatos antes de entrar. Sólo hay un pequeño retrete en la parte delantera.

LA EXPERIENCIA DE ALAN

En declaraciones recientes, Alan ha afirmado que no era plenamente consciente de los riesgos asociados a la expedición hasta que se vio obligado a firmar las condiciones: “Este sumergible no ha sido probado ni certificado por ningún organismo regulador y podría causar lesiones físicas, traumas emocionales o la muerte”.

En su canal de YouTube , que hoy tiene 3,3 millones de suscriptores con 934 videos subidos, se puede ver como el viajero vivió esa experiencia. Varias cuentas de TikTok, entre ellas @luixmora0 , han destacado los momentos en los que el youtuber mexicano experimentó fallos en la expedición.

Tras los primeros 1.000 metros de descenso, el piloto detecta un fallo en el sistema de comunicación, según se ve en el clip. “Es fundamental que recuperemos la comunicación o quedaremos a la deriva en medio del océano”, advierte Alan.

Cuando la misión alcanzó los 2.000 metros y seguía sin haber comunicación, hubo que abortarla según el protocolo para volver a la superficie. “Al cabo de una hora, se declaró la emergencia”, explica. Para poder subir, el capitán activó el sistema de descarga de lastre.

En pleno proceso de pérdida de lastre, la tripulación recupera milagrosamente la comunicación. Como no se ha eliminado todo el lastre, el sumergible puede continuar su descenso, aunque a un ritmo más lento.

El video viral que registra este angustiante momento suma más de 4,4 millones de reproducciones en el momento de escribir estas líneas. además de 250.000 ‘me gusta’ y 2.200 comentarios.

“Alan prácticamente predijo lo que acaba de pasar, falla en la comunicación y quedaron perdidos en el océano”; “Ya habían tenido este tipo de problemas antes como para detectar la causa y que no vuelva a ocurrir con tanto dinero invertido”; “Ni aunque me regalen ese viaje me meto ahí”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en el video viral.