¿Te imaginas pasar varios años de tu vida estudiando una carrera y descubrir que la licenciatura que cursaste no existe? Aunque suene como algo imposible de ocurrir, le pasó a una joven de México que compartió detalles del episodio en un video de TikTok.

Halis Montero, identificada en la mencionada red social como @halismontero, empezó contando que, en 2018, no tenía dinero para pagarse una carrera. Por aquel entonces, recibió el apoyo de su familia, quienes le pusieron como requisito estudiar para ser maestra o enfermera.

Así, la chica se matriculó en la carrera de Educación Especial en una escuela de Maestros en Guerrero; sin embargo, recordó que desde el primer día tuvo sus sospechas de que algo ocurría, pues en el centro de estudios le dijeron que la licenciatura había desaparecido y ahora se llama Inclusión Educativa.

Confiada en que solo se trataba de un cambio de nombre, Halis continuó con sus estudios y cursó los cuatros años correspondientes. El tiempo pasó y, cuando se acercó a pedir su título, este le fue negado a pesar de cumplir con todos los requisitos.

La licenciatura que ella estudió dejó de existir en su escuela

La joven asegura que ya tenía un empleo relacionado a su carrera, pero le pedían su diploma. Así, decidió investigar en la Dirección General de Profesiones y descubrió que su escuela no tenía la licenciatura que ella estudió. En otras palabras, cursó una carrera que no existe.

“La escuela en la que estudié, cuatro años me tuvo estudiando y no solamente a mí, sino como a 300 personas”, denunció. “Me tuvieron estudiando una licenciatura que no existía, que no estaba registrada, que no era oficial, las autoridades grandes ni siquiera sabían que la escuela estaba ofreciendo esa licenciatura y pues sí no había títulos”.

Tras ello, Halis aseguró que ya se comunicó con las autoridades para que la ayuden a sacar su título. Por otra parte, comentó que consideró la alternativa de demandar a su escuela, pero prefiere no hacerlo porque, por alguna razón, sus compañeros se niegan a apoyarla.

“Hay muchas irregularidades”, agregó la usuaria, cuyo relato se viralizó y generó asombro entre los internautas.

¿Cómo saber si una universidad está acreditada por la SUNEDU?

Si necesitas saber si una universidad de Perú está licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) o en proceso de evaluación, puedes consultarlo en su plataforma virtual.

El licenciamiento de universidades comenzó en el año 2015, y autoriza el funcionamiento de aquellas que cuentan con Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para ofrecer el servicio educativo superior universitario.