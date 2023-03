Una joven de Hawái nunca pensó que viviría un auténtico calvario tras salir con un hombre al que conoció en el sitio web Plenty of Fish en el año 2012. Según contó, sufrió un terrible accidente que la dejó en silla de ruedas y con cicatrices permanentes.

Kiaha Kurek, en la actualidad de 35 años, utilizó su cuenta de TikTok para revelar que todo empezó cuando acordó subirse al auto de su cita, quien debía conducir hasta un cine cercano. De un momento a otro, protagonizó un choque con otro vehículo al estar a 80 km por hora.

“Recuerdo estar sentada en el auto, viendo faros que venían hacia mí y pensando: ‘Este es el final’”, dijo a SWNS la joven, propietaria de un negocio de catering con sede en Oregón, Estados Unidos.

“Me desperté y mis ojos ardían porque la sangre goteaba en ellos”, continuó. “Y pude escuchar un fuerte ruido cuando el auto fue abierto”.

La cocinera indicó que, en aquel momento, le dijeron que era posible que no volviera a caminar, ya que se había roto la pelvis, así como varias costillas y su pierna estaba destrozada. Todos estos daños significaban que requeriría una cirugía reconstructiva.

“Recordé que salí de la cirugía con un dolor insoportable, y me sentí devastada cuando los médicos me dijeron que tal vez no pudiera volver a caminar correctamente”, recordó, según consigna el New York Post.

“Tuve que volver a vivir con mis padres, y tuve que depender de otras personas para hacer todo, que fue la peor peor parte”, agregó.

La protagonista del video viral señaló que su cita solamente se disculpó y nunca volvió a saber de él. Asimismo, descubrió que tenía 19 años, a pesar de que le había dicho que tenía 24, y que recientemente había obtenido su licencia.

Una larga recuperación y una deuda de un millón de dólares

Tuvieron que pasar varias semanas para que Kurek lograra dar un paso sin ayuda de nadie, y se vio obligada a usar una silla de ruedas para volver a ponerse de pie.

La recuperación duró un año en total, con ella moviéndose con un andador, después con silla de ruedas y luego muletas. Finalmente, utilizó un bastón antes de caminar por su cuenta.

Bastante afectada por las cicatrices que quedaron en sus piernas, la joven decidió cubrirlas con tatuajes. Su sufrimiento no terminó allí, pues a pesar de que se recuperó, tuvo que declararse en bancarrota por tener una deuda de un millón de dólares en gastos médicos.

A pesar de todo lo vivido, Kurek optó por no demandar a su cita. Ahora solo piensa en olvidarse de lo sucedido.

“Cuando se trata de citas, debes ser consciente de cuánta confianza depositas en las personas”, aconsejó . “Confía en tu instinto: si dice que no te subas al auto, escúchalo. Escucha cada vez”.

Más de 10 años después del accidente, la hawaiana está felizmente casada y bromeó al respecto asegurando que la primera cita que tuvo no se pareció en nada a la que la dejó en silla de ruedas.

“En nuestra primera cita, llamé a mi mejor amiga y le dije: ‘Creo que he encontrado a mi futuro esposo’, y lo hice”, recordó.

“Fue todo lo contrario de esa primera cita del infierno, y ahora estoy muy feliz”, agregó. “A veces la vida simplemente sucede; Puedes revolcarte en ella o hacer algo diferente y seguir adelante”.