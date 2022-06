Una novia guatemalteca vivió una boda soñada, a pesar de estar lejos de su adorado país: sus invitados, un grupo de latinoamericanos, la sorprendieron con trajes mayas. El video fue publicado por un creador de contenido español y se hizo viral en TikTok.

Irma reside desde el 2010 en España, país a donde emigró en busca en un futuro promisorio. Allí conoció a un ciudadano paraguayo del que se enamoró y la pareja decidió casarse este año en Alcobendas, un municipio de España perteneciente a la Comunidad de Madrid, según explica Wikipedia. Se encuentra a 15 kilómetros al norte de la capital y a 669 metros de altitud sobre el nivel del mar.

“Por un momento pensé en regresarme (a Guatemala) porque era muy difícil, ves que no es lo mismo estar en tu casa, con tu familia, tu país, tus raíces, la comida y luego, poco a poco, me fui acostumbrando,... me gusta mucho España y doy gracias a Dios...” admitió la mujer, según reproduce el sitio web Soy 502.

La chapina invitó a la ceremonia a algunos de sus compatriotas que viven en España y a sus amigos, un grupo de latinoamericanos. El invitado de honor, sin embargo, fue el tiktoker español Paulino G (@pauliinog), quien se hizo conocido en la plataforma por su contenido acerca de Guatemala.

Invitados vistieron trajes mayas

El creador de contenido fue convencido de asistir a la boda por una paisana de la novia, Marina, quien es natural de Totonicapán. Más allá de que la boda se realizó en España y el novio es paraguayo, lo que también llamó la atención de los usuarios fue la vestimenta de la mayoría de invitados, un grupo de latinoamericanos. Ellos decidieron acudir a la boda con trajes típicos de la cultura maya, según el sitio web.

Todo quedó registrado en un video publicado en TikTok por el español Paulino G. “Te traje a una boda guatemalteca donde una amiga se casó con un paraguayo, tenemos a amigos de otros países que también están portando nuestro traje”, contó Mariana.

Entre las invitadas había una pareja argentina, una hondureña y compatriotas de la novia.