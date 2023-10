La búsqueda de talento es una tarea fundamental en el mundo laboral. Para los reclutadores, encontrar a los candidatos adecuados puede convertirse en una experiencia complicada y, en ocasiones, muy frustrante. Tal es el caso de una trabajadora del área de recursos humanos que recientemente se volvió viral al expresar su frustración por la falta de compromiso de los candidatos.

En un video publicado en TikTok, Adriana Tijuana (@helloadrianatijuana) habló sobre el agotamiento que le genera el dedicarse a esta carrera durante tantos años. “Es un martirio trabajar reclutando gente, de verdad. Cada día está peor la gente, superirresponsables, no llegan”, comentó la mexicana.

Según su testimonio, había agendado cuatro entrevistas con distintos candidatos; sin embargo, ninguno de ellos se presentó, a pesar de que todos habían confirmado que sí lo harían. Con lágrimas en sus ojos y visiblemente afectada, señaló: “No llegó ni uno, estoy incrédula, harta y asqueada”.

La situación de Adriana se complica porque asegura que ella trabaja de manera independiente con clientes que la contratan para reclutar personal: “Ahora ni te contestan el teléfono, no llegan, te hacen quedar mal y me parece injusto hacer un trabajo completo del cual no se cobra hasta que el candidato está dentro de la empresa y que no lleguen ni una de las cuatro personas”.

Finalmente, la mexicana, quien es madre soltera, indicó que lo único que busca es generar conciencia sobre la responsabilidad que deben tener las personas que postulan a un empleo. “Si vas a tener un compromiso, cúmplelo. Si no quieres hacer las cosas, no las hagas, pero no hagas perder el tiempo a la gente. Mi sueldo depende de que tú llegues”, concluyó.

El relato de la mujer se viralizó con más de un millón de reproducciones y generó miles de comentarios. Si bien algunos usuarios se mostraron indignados por la falta de compromiso de algunos postulantes, otros señalaron que, en ocasiones, la situación es distinta y son los reclutadores quienes hacer perder el tiempo a los interesados en conseguir empleo.

“A mí también me han hecho llorar así los reclutadores esperando una respuesta de ellos, aunque sea un ‘no fuiste elegida’, pero ni eso”; “Tengo 30 años con un negocio, y puedo confirmar que estas nuevas generaciones están para llorar…”; “También me han hecho llorar reclutadores y empresas cuando no tienen el valor de decirme que no fui aceptado, mienten diciendo que me llamarán y que amaron mi cv”; “Las personas están aprendiendo a valorar su tiempo y su dignidad. bienvenida al nuevo mundo”; “Decía mi abuelo ‘Buscan trabajo rogándole a Dios no encontrar’”, escribieron las personas.

¿Cuál es el proceso al postular a un trabajo?

El proceso de postulación a un trabajo involucra varias etapas esenciales. Primero, debes buscar oportunidades que se alineen con tus objetivos profesionales. Luego, prepara una sólida solicitud que incluya tu currículum y una carta de presentación personalizada.

La etapa crítica es la entrevista, que puede ser telefónica, por video o en persona. Durante estas conversaciones, destaca tus habilidades, demuestra interés en el puesto y en la empresa, y prepárate para responder preguntas sobre tu historial y motivación. Además, investiga la empresa y formula preguntas relevantes para determinar si es la elección adecuada.

