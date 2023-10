Es bien sabido que mantener un empleo suele convertirse en un desafío para algunas personas, pero en el caso de una joven española, esta lucha ha sido particularmente agotadora. Elena Fuentes, identificada en TikTok como @elenafuentes99, ha decidido compartir su experiencia después de haber sido despedida de 12 trabajos diferentes con tan solo 23 años.

En un video publicado en las redes sociales, la usuaria habló de la desesperación que le provoca el no poder conseguir un empleo estable. “Me rindo, de verdad que me rindo. Me han echado. Pasé el mes de prueba y, después de una semana, me indemnizaron para que me marchara”, empezó diciendo.

Pese a que tiene solamente 23 años, Elena ha tenido la oportunidad de trabajar en 12 lugares diferentes; sin embargo, enfrentó despidos justificados por diversas razones.

Según su relato, “me elogiaron por mi desempeño en uno de los trabajos, pero me dijeron que ya no tenían vacantes. En otro caso, las horas no cuadraban porque estaba reemplazando a alguien sin saberlo. En otro simplemente no encajaba”.

Como no podía ser de otra manera, lo sucedido la ha dejado tan confundida como desanimada; no obstante, no piensa en darse por vencida y, de no conseguir un trabajo, no descarta empezar de nuevo o emprender su propio negocio.

Su testimonio, además de volverse viral con más de 340 mil reproducciones, ha recibido una gran cantidad de comentarios de apoyo en TikTok.

“Así es la clase empresarial en España, que no te engañen, tú no tienes la culpa. Suerte y ánimos”; “Yo tengo 29, mejor no te deprimo contándote”; “Mira Elena, tienes 23 años, no sé qué trabajos estás buscando pero sea lo que sea ahora es el momento de probar cosas y equivocarte. No te rindas”; “Y tienes lo más importante que es tener ganas de trabajar que hoy en día nadie tiene”; “En mi empresa buscamos gente desesperadamente. Solo llega gente sin interés, sin seriedad, sin compromiso”, escribieron las personas.

