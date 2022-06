Una cámara de seguridad captó el dramático momento en que un transeúnte se salva de milagro de ser atropellado por un camión. La escena, captada en una calle de Fortaleza, Brasil, se viralizó tras ser difundida en las redes sociales.

En el clip, compartido por la Secretaría de Tránsito de Maracanaú, se puede ver que un hombre esperaba en la puerta de una casa cuando, de forma repentina, el vehículo perdió el control y se salió de la carretera.

La carga del camión se enredó con las ramas de un árbol, causando que el coche se levante de la vía y termine cayendo en la parte de la vereda donde se encontraba el transeúnte.

Las cosas, sin embargo, no acabaron allí. Al tocar el piso, el camión continuó avanzando y por poco aplasta al joven contra la pared. Tras el incidente, se observa que este empezó a caminar, bastante asustado, y sin afectaciones visibles.

👀👇Un hombre se salvó de ser aplastado por un camión que perdió el control. El hecho ocurrió en Ceará – Brasil. Te mostramos las imágenes del suceso. pic.twitter.com/ulqOcbjqli — Diario El Poder Py (@elpoderpy) May 25, 2022

“Si no existiera el video, nadie me creería”

“En principio escuché el impacto del camión golpeando el árbol... Miré hacia un lado y lo tenía delante de mí. Sentí el frente del vehículo encima. La puerta me golpeó violentamente. Pero solo se trató de eso”, señaló el protagonista del video en conversación con medios locales, según recoge La Nación.

“Corrí para atrás porque pensé que la pared [de la vivienda] se me iba a caer encima. Puedo dar gracias a Dios que el contenedor se atoró en la pared. Fue un milagro, realmente fue un milagro. Si no existiera el video, nadie me creería. Pasó demasiado rápido”, agregó.

Por su parte, el director del Departamento Municipal de Tránsito, Paulo Henrique Costa, compartió algunos detalles del accidente con el medio G1 y afirmó que el conductor del vehículo no tenía los documentos al día.

“El camión chocó contra el árbol después de esquivar un automóvil que pasaba. En el video, es posible ver un automóvil blanco que circula por la carretera antes del accidente... Cuando llegamos al lugar, identificamos que el vehículo no contaba con la documentación necesaria para circular. Tenía gran cantidad de multas sin pagar. Tampoco llevaba consigo algunos equipos de seguridad obligatorios para transitar por calles y avenidas”, dijo el funcionario.

Tras ello, informó que se le dio un plazo al conductor para que ponga todos sus documentos en regla.

Qué hacer en caso de accidente de tránsito

