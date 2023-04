Un joven de México asegura haber renunciado a su empleo de 60 mil pesos mensuales (3300 dólares estadounidenses) para empezar a trabajar en una gasolinera por un sueldo mucho menor.

El usuario, identificado en redes sociales como @soychicomeme, señaló que trabajaba en un centro comercial en la ciudad de Monterrey, donde recibía buenas comisiones que hacían que el pago de su quincena aumente considerablemente.

Vistiendo un uniforme de Oxxo Gas, y con un gafete con el nombre Heriberto Abarca Hernández, el joven explicó que, aunque ganaba un muy buen sueldo, se dio cuenta de que tenía la costumbre de utilizar su dinero en cosas que él consideraba innecesarias.

“Cuando llegas a tener de pronto esas cantidades de dinero no sabes cómo administrarlas, al menos en mi trabajo era si ganas 20, 30, 60 mil pesos al mes no puedes andar en camión ni en metro. No puedes tomar un café del Oxxo, tienes que tomar Starbucks porque te da status”, señaló.

El mexicano también indicó que los altos de niveles de presión a los que constantemente era sometido lo llevaron a renunciar a su anterior empleo. Así, optó por un puesto en una gasolinera, donde gana 3 mil pesos (165 dólares) por semana.

Para comprobar que su relato es verídico, el usuario compartió unas capturas de pantalla en donde muestra las comisiones que ganaba en su antiguo trabajo.

Su testimonio se hizo viral

El testimonio de @soychicomeme se viralizó con más de 300 mil reproducciones y varias personas estuvieron de acuerdo en que el joven hizo bien al abandonar un empleo que afectaba su salud mental.

“Gano gasta 60 mil pesos al mes y ya renuncié porque no tengo tiempo para mi hijo, ahora toca emprender pero con mi hijo todos los días”, dijo un usuario. “Yo dejé mi trabajo tóxico y me puse a emprender, ha sido muy duro económicamente, pero me siento feliz con mi nueva vida”, comentó otro.

“Es cierto, entre más ganas, más gastas, pero es de inteligentes saber invertir. Si quieres impresionar perderás mucho”, agregó un tercero.

Estrés laboral

El estrés laboral, según el portal NASCIA, es una consecuencia de distintas situaciones que se producen en nuestro día a día del trabajo y de distintos factores que afectan a su salud mental y física. Supone una seria amenaza para la salud y el bienestar del trabajador, afectando a sus relaciones familiares y emocionales.

