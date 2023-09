Lionel Messi debutará este jueves en las Eliminatorias con la selección argentina y, no solo estrenará unos botines muy elegantes, sino también un nuevo look. El peinado elegido por el jugador del Inter Miami fue compartido en las redes sociales y no tardó en hacerse viral.

Después de sus grandes presentaciones con el Inter Miami, Lionel Messi arribó a la Argentina el último martes para el debut de la Albiceleste en las Eliminatorias Sudamericanas. Previo al primer partido, frente a Ecuador, el ‘10′ y sus compañeros pasaron por la peluquería y el ánimo fue de lo mejor en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

El peluquero oficial de la selección argentina, Daniel Alejandro Albornoz, más conocido como Dany Ale, se encargó del nuevo look del exjugador de Barcelona. En los partidos de su club, Messi tenía una barba muy tupida, el cabello un poco largo y hacia arriba. Ahora luce el cabello rebajado, con un rapado característico en los lados de la cabeza.

Así como Lionel Messi, otros jugadores de la Albiceleste se cortaron el cabello como Julián Álvarez, Leandro Paredes, entre otros. Los videos fueron publicados por Dany Ale en su cuenta de Instagram y rápidamente se volvieron virales.

Con una sonrisa, el jugador del Inter Miami aprobó el nuevo look y sus miles de seguidores se rindieron ante él.

“El hombre más hermoso del universo”, “Si Messi es feliz, todos somos felices”, “Junto los pelos que le cortaron y los guardo para toda la vida”, fueron algunos de los comentarios.

Mira aquí el video viral

Lionel Messi también estrenará botines nuevos

Lionel Messi no solo estrenará hoy un nuevo look, sino unos botines espectaculares diseñados por la marca Adidas. Si bien son blancos, destacan tres tiras celestes con detalles dorados. En el talón del botín derecho lleva las tres estrellas que consiguió la Albiceleste en la historia de las Copas del Mundo.

El botín tiene otros detalles como el número 10 característico y una cabra dorada en referencia a la palabra “GOAT” (siglas de la frase en inglés “Greatest Of All Time”).

La selección argentina recibirá este jueves 7 de septiembre a Ecuador, desde las 19:00 horas de Perú y 21:00 horas de Argentina. El escenario será el Estadio Monumental de River Plate.

