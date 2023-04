Los beneficios que aportan las mascotas a las personas son innumerables. La compañía de un animal mejora la calidad de vida de todo ser humano. Ellos te aceptarán dónde vivas y en qué nivel de situación económica te encuentres. Claro ejemplo de ello se puede ver en el caso de un recolector de basura, quien se negó a desprenderse de su mejor amigo pese a todo el dinero del mundo.

Dicen que las personas que menos tienen — refiriéndonos a lo económico — son las que más dan, y esto una vez más se vio comprobado con la respuesta que dio un recolector de basura tras ser abordado por un creador de contenido que recoge historias y las comparte con la comunidad.

Según se observa en el material audiovisual publicado inicialmente por “Bloguero Ec”, de Ecuador, se topó con un recolector de basura y se percató que tenía una mascota que no se separaba de él.

El usuario le preguntó si estaba en venta su mascota, pero obtuvo una respuesta negativa. Con el objetivo de ‘hacerlo entrar en razón’, o al menos eso pensaba, lo “incentivó” con dinero para ver si así lo convencía.

Primero le ofreció 10 dólares, luego subió a 20, pero al no obtener respuesta positiva, le hizo una última oferta: 100 dólares. ¿Qué dijo el recolector? Estuvo firme en su postura y se negó una vez más a vender a su fiel compañero.

“Ni así me dé 200, no lo vendo”, responde el recolector. Cuando el usuario de Facebook le preguntó el motivo, este dijo que “porque me ama”. Esta declaración tocó las fibras más sensibles.

Mira el video viral

El hombre recordó la vez cuando le dieron a ‘Muñeca brava’, su perrita, quien estaba llena de piojos y tuvo que comprarle un jabón para bañarla. El joven le siguió persuadiendo para que lo vendiera, pero sus esfuerzos fueron en vano.

“Es que el dinero no me acompaña, el dinero se va. La plata no me cuida, la plata no me sigue, no me pide quesito”, finalizó.

Historia con final feliz

Tras conmoverse con el gesto del recolector de basura, el usuario de Facebook “Bloguero EC” le dio dinero al recolector para que comiera algo y le agradeció por el amor incondicional que le brinda a su mascota.

Dicha acción rápidamente se viralizó en las diversas plataformas, teniendo un gran alcance en TikTok tras se compartido por la cuenta @ernestosalazar038 que recoge historias de la calle.