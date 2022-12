La eliminación de México del Mundial Qatar 2022 fue un duro golpe para millones de hinchas de ‘el Tri’, pero algunos no han sabido manejar sus emociones, como sucedió con un sujeto quien, lleno de cólera, entre lágrimas, gritos, golpes y cuchillazos, destruyó su televisor, por lo que el momento no tardó nada para hacerse viral en Twitter.

Reacción desmedida

El sujeto, cuya identidad no ha sido identificada, tiene puesta la camiseta verde característica del elenco azteca, se encuentra en su sala, destrozado porque México no pasó la fase de grupos, por lo que se acerca al televisor y comienza la agresión.

Entre fuertes insultos, el hincha, gritando y con lágrimas, da golpes a la pantalla que, con cada secuencia la pantalla no solo se distorsiona, sino también se quiebra. No contento con esto, el hombre se aleja un rato tan solo para coger un cuchillo de cocina que intenta clavar en repetidas ocasiones sobre el monitor.

Mira aquí el video viral

CANTAAA Y NO LLOREEES 😭😭😭 pic.twitter.com/OZLPPfE8Vl — Federico SN (@feder1coSN) November 30, 2022

Criticado sin clemencia

El mexicano deja la escena con los ojos llorosos para dar una mirada a la cámara, tras lo cual el video se corta, el mismo que viene sumando poco más de 6.5 millones de vistas en poco más de un día de haber sido publicado.

“Esto ya no es pasión, es algún tipo de trastorno que debe ser tratado. Veo a un tipo altamente peligroso”, “pero, a mí me dijeron que a los mexicanos les importaba poco el fútbol”, “¿de qué lloran? No es que estén acostumbrados a jugar la final. Les quedaba un partido más y para la casa, como siempre”, “Canelo debe comprarle una televisión en vez de mirar a Messi”, “amigo, te compraré uno nuevo”, fueron algunos de los comentarios.