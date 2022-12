Miles de personas alrededor del mundo han hecho malabares para poder llegar hasta Doha para disfrutar del Mundial Qatar 2022, pero algunos han quedado sobregirados, como fue el caso de un mexicano para quien llegar al país árabe le ha costado endeudarse con miles de dólares, por lo que su dramático testimonio llegó a TikTok donde no tardó nada para hacerse viral, recibiendo innumerables críticas.

Un viaje muy costoso

Ángel Soy Yo (@angelsoyyo_) es nuestro protagonista y confiesa que llegar a la fiesta mundialista le costó un ojo de la cara, pues sacó un préstamo de 100 mil pesos mexicanos (que al cambio son más de 5 mil dólares) ¿por qué hizo esto? Lo que lo motivo fue que una marca prometió llevarlo, pero al final todo acabó mal.

Como su contenido está enfocado al futbol y al deporte, una marca se contactó con él para patrocinarlo, llevarlo hasta Qatar, no lo pensó mucho para aceptar, tras lo cual adquirió un boleto de avión por sus propios medios por 30 mil pesos.

Mira aquí el video viral

“Una marca me habló y me dijo ‘queremos patrocinar influencers para que se vayan al mundial, pero necesitan tener su boleto’. Entonces, yo compro el boleto con mis ahorros”, inicia de esta manera Ángel.

La marca que no cumplió

El influencer prosigue su relato, asegurando que la empresa quedó en depositarle 70 mil pesos para que los utilice en Qatar, pero el depositó jamás llegó, por lo que tuve que recurrir a pedir un préstamo monetario (con muchos intereses) para conseguir estadía, comida y demás en Doha.

Lo curioso, agrega Ángel, es que la marca le pidió que abriera una cuenta para realizar la transferencia en criptomonedas, pero mientras se acercaba la fecha de su viaje, la operación no tenía cuándo realizarse, pero confiaba que lo harían tarde o temprano.

“Como no me caía el dinero yo dije: ‘voy al banco, saco un préstamo y cuando ellos me depositen, pago la deuda casi completa y ya no tengo intereses’. Pedí un préstamo de 100 mil y sí te lo dan, pero con muchos intereses y estoy más endeudado que la gente con Elektra”, cuenta el mexicano sin saber si reír o llorar.

Nadie le quita lo bailado

Al darse cuenta que no le depositaban el dinero, Ángel intentó comunicarse con la marca, pero estos nunca le contestaron. Hoy, en Qatar, con México eliminado del Mundial, desea volver a su país para arreglar el tema de su deuda.

“Tengo una deuda enorme, de 100 mil pesos más intereses, pero, bueno, regresando a México veré cómo lo pago, pero la experiencia de un Mundial nunca se me va a quitar”, sentenció.

El video acumula más de 1.5 millones de vistas con usuarios que lo apoyan, pero otros lo han criticado duramente: “a ir más seguido con HotSpanish”, “pídele otros 100 mil al banco y ya lo pagas”, “pide 1 billón al banco y compras el banco y ya no debes nada”, “endeudado, pero en Qatar”, “hay gente que le cree a su ex que va a cambiar, pues yo creí en el contrato”, “cuenta quienes son para no trabajar con ellos”.