Una joven de los Estados Unidos se sometió a una cirugía, pero al despertar el efecto de la anestesia seguía intacto, por lo que no pudo reconocer a su novio y cuando lo vio, pese a no recordar quién era le dijo que la parecía atractivo, hilarante momento que llegó a TikTok donde se inmediato se hizo viral con millones de reacciones.

Mike Fajardo (@mikefajardo) nos muestra el clip viral donde vemos a la chica postrada en la camilla en recuperación tras la intervención, cerca de ella está su novio. La chica lo mira perdida, sin saber quién es. Pero, pese a estar extrañada por la apariencia del joven, le acaricia el rostro y lo que sigue es un jocoso diálogo.

“Me gusta cómo te ves... me gustas, eres guapo”, dice ella mientras coge su gorra para ponérsela encima de la cabeza, mientras él tan solo atina a reír. Luego de esto, el novio le dice: “voy a hacer que tu mente explote ahora mismo ¿quieres saber cómo?”, entonces, le da un beso en la mejilla. Ella se asombra y grita emocionada: “este chico guapo me está besando”.

Mira aquí el video viral

@mikefajardo_ El novio puede descansar tranquilo, su novia está totalmente enamorada de él ❤️🫶🏽❤️ ♬ sonido original - Mike Fajardo

Experiencias similares con las anestesias

Mike nos cuenta que ambos tienen dos años de relación, pero que la anestesia la tiene confundida y no recuerda que tiene un novio que se encuentra delante de ella. El video ha sido todo un éxito, al punto que viene acumulando 27.9 millones de vistas con miles de comentarios que no pueden creer este caso.

“Yo con anestesia empecé a sacar el dedo medio a toda la clínica. Mi hermana me tiene grabada”, “es cierto, hay personas que después de la anestesia no reconocen (a nadie)”, “ella lo ama. Le gusta en serio”, “cuando desperté, la enfermera me dijo: ‘respira, no se te olvide respirar’ y me dio mucho susto, sentí que no sabía cómo respirar. Me dio pánico”, “cuando desperté de la anestesia no me dijeron ni ‘hola’, estuve viendo gris por 30 minutos”.