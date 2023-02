Su sobrino se fue al colegio, pero olvidó llevar los útiles, por lo que la amorosa tía decidió dar un paso al frente ofreciéndose para entregarlos, pero cuando lo hizo cometió el blooper de su vida al darse cuenta de que se equivocó de colegio, por lo que el bochornoso momento no tardó nada para aterrizar en TikTok donde se hizo viral de inmediato.

Jackeline Rivera (@jackelineriveraca) nos cuenta que su hermana le pidió el favor de llevar los útiles de su hijo al colegio. La tiktoker llegó hasta la institución educativa con su acompañante, quien se encargó de bajar del auto para dejarlos en el colegio, pero pronto se darían cuenta que algo no andaba bien.

El muchacho se acercó a la puerta principal del Lima Villa College, pero el personal de seguridad le dijo que aquél no era el colegio que buscaba, por lo que, avergonzado, pero con una sonrisa en el rostro, regresa al vehículo de Jackeline refunfuñando: “cuando tu hermana te manda a dejar los útiles de tu sobrino, pero te equivocas de colegio”, reconoce la chica en la descripción, siendo ella, nuestra protagonista, quien no dio con la ubicación de la escuela.

La muchacha, viendo a su acompañante pasando la vergüenza de su vida, no pudo evitar echar a reír e inmortalizar en video el hilarante momento: “Cosas que pasan, menos mal fueron los útiles y no mis sobrinos”.

“Él lo llevo al Villa College, pero se equivocó... era un colegio de Villa”, “en ese cole ni útiles piden”, “una vecina manda dejar a su hijo al colegio y lo dejan en el colegio equivocado”, “creo que bien podría ser mi hijo cuando sea papá”, “no me río porque, tranquilamente, puedo ser yo”, “dejé a mi hermano en un colegio que no era, me enteré a la hora de salida cuando fui por él”, “felizmente, no fueron tus sobrinos”, fueron algunos de los comentarios.