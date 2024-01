La exploración de las diferencias culturales entre países suele captar la atención de millones de usuarios interesados en descubrir la diversidad de costumbres. Precisamente, una joven española que reside en Finlandia y es conocida en las redes por compartir su día a día, sorprendió al publicar un video revelador sobre las adicciones más comunes entre las personas del país nórdico.

En el clip de TikTok, que acumula más de 100 mil reproducciones, la usuaria Ana Conrado Espinar (@anaaconrado) explica que, según el testimonio de un local, los finlandeses están “viciados a todo lo que vicia”.

Por ejemplo, la creadora de contenido señala que el consumo de alcohol suele ser lo más común, atribuyendo esta práctica al frío extremo que hace en toda la región.

Asimismo, la joven indica que otros tienen como principal adicción las “tragaperras” o máquinas tragamonedas, las cuales se pueden encontrar en cualquier supermercado comercial.

“Es lo que me impacta, que vas al supermercado y siempre están las máquinas tragaperras llenas de gente”, agregó la española, cuyo testimonio generó controversia entre los usuarios.

Muchos acudieron a la sección de comentarios para expresar su asombro, mientras que otros señalaron que la situación no es muy diferente en otros países.

“Ósea que en España no hay vicio!!!! Por favor aquí más”, escribió una persona, a lo que la tiktoker respondió: “Yo no he dicho que no hay vicio. Solo sé que en Finlandia hay mucho más, pero en ningún momento he dicho que no haya en España”.

¿Por qué Finlandia es el país más feliz del mundo?

Tiene un sistema educativo de alta calidad que se enfoca en la igualdad de oportunidades y en la formación de ciudadanos bien informados y capaces. Esto ha llevado a que el país tenga una población altamente educada y, en consecuencia, bien preparada para enfrentar los retos del mundo actual.

