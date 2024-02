En tiempos actuales, existen diversas parejas que mayormente lo conforman dos personas de diferentes países. Aunque sería algo increíble para algunos individuos, no todo es maravilloso porque existiría un “choque de culturas” que podría arruinar la relación, en caso de no tener la comunicación adecuada. En esa línea, una mujer de México está comprometida con un hombre de Arabia Saudita y decidió explicar por qué es complicado mantener un noviazgo con estos hombres. Aquí en Mag te contaré sobre este video viral.

Se trata de la influencer Adareli Frias y ha obtenido una gran popularidad por los comentarios que realizó en su propia cuenta de TikTok. Ella explica que la mayoría de mujeres de Latinoamérica no estarían “preparadas” para iniciar una relación amorosa con un hombre árabe por una singular razón.

La creadora de contenido sostiene que estos hombres poseen un carácter sumamente especial, resaltando que no tendría comparación con las personas latinoamericanas. Es decir, dio a entender que suelen enojarse con facilidad ante cualquier tipo de discusión.

“Yo soy latina y él viene de un país extranjero, todas las latinas, no me vayan a negar, tenemos un carácter muy ‘especialito’, como que ‘nos hierve la sangre muy rápido’, y los árabes no se quedan atrás”, indicó.

Su recomendación generó polémica

Hasta aquel momento, no había provocado algún inconveniente con las experiencias que ha tenido con su pareja, pero al realizar una recomendación de cómo evitar este tipo de confrontamientos con un hombre árabe, generó una ola de críticas, pues la mujer indicó que una mujer debería “trabajar en uno mismo” con la finalidad de evitar dichos problemas.

“Entonces, no todas las mujeres están listas para tener su árabe porque tienes un temperamento super delicado, eres una persona que se prende super rápido o eres intolerante. Cuando conoces realmente tu emoción y la canalizas, sabes la manera en cómo reaccionar”, indicó.

