TikTok ha vuelto en tendencia el video de un muchacho que expuso la supuesta infidelidad de su pareja con un aparente amigo de ambos. El sujeto, tratando de sacar el lado positivo a una situación complicada, decidió animar el incómodo momento poniendo de fondo una popular cumbia que se toma a la broma el drama de los hombres engañados.

Un descubrimiento inesperado

El usuario se hace llamar Andrés Sizza, y el pasado 13 de junio compartió el metraje que viene acumulando más de 4.5 millones de reproducciones en el cual nos muestra las imágenes grabadas de lo que parece ser una cámara de vigilancia; en ellas, vemos a una joven y a un muchacho abrazándose, besándose en lo que parece ser la estantería de una tienda.

De pronto, parece que se dan cuenta de algo y, sin pensarlo dos veces, se separan mientras aparece en escena otra persona quien de inmediato se acerca a la chica, la abraza, le da besos. El otro sujeto, habiendo superado el temor, se acerca a los enamorados para demostrarles su “aprecio”.

Pronto, nos damos cuenta que el muchacho engañado es el dueño de la cuenta de TikTok, en cuya leyenda de la cinta escribió: “Sí, soy yo”, mientras en todo el tiempo que dura el video podemos escuchar partes de “El santo cachón”, emblemática canción de la agrupación colombiana Los Embajadores del Vallenato publicada en 1994.

“Es solo un amigo”

En videos de actualización, en pequeños mensajes, Andrés confesó que “nunca fuimos nada, oficialmente. Estábamos saliendo por bastante tiempo”, que el video es antiguo y que hace poco se dio cuenta de esto.

Por ello, al momento de pedirle explicaciones asegura que le dijo: “No te preocupes, es que solo es un amigo (…) amor, es solo un amigo, es como un hermano para mí”.

De inmediato, cientos de comentarios de todo calibre aparecieron en la publicación de TikTok: “Haz el TikTok de ‘éramos 3′, ja, ja, ja, sin miedo al éxito”, “ojalá me hubiera dado cuenta por un TikTok, ja, ja, ja, al menos me hubiera vuelto famoso”, “menos mal te diste cuenta, aunque no fue de la mejor manera”, “no lo sé, Rick, algo no me cuadra en el video original”, “mira el lado bueno, y es que se quitó del lado a una mujer que no vale la pena, eso en la vida vale mucho”, “solo diré, a pesar de esto, no te vuelvas como los otros chicos. Ella no era la indicada”.