En no pocas ocasiones, comprar ropa nueva puede ser una tarea de locos, sobre todo porque hay que probarse las distintas prendas para comprar la perfecta, lo que puede generar aburrimiento y estrés a más de uno. Por eso, recientemente, se ha vuelto tendencia de redes sociales como TikTok el truco perfecto para saber sin un pantalón te queda o no sin tener que probártelo.

¿Un truco efectivo?

El video fue compartido el pasado 16 de agosto desde la cuenta de Nicole Fay (@nicolefay_) donde expone una técnica que no es nueva, es verdad, pero sí le ha dado nueva visibilidad, ¿en qué consiste? Es muy sencillo, presta mucha atención.

Primero que todo, empieza rodeando tu cuello con la cintura del pantalón, pero abrochado; si los extremos se tocan, eso quiere decir que dicha talla es la indicada; sin embargo, si lo anterior no sucede, ten la seguridad que debes buscar otro modelo, pero, si sobra mucho espacio en el cuello, entonces es muy grande para ti.

Opiniones divididas

Desde su fecha de publicación, el video ha acumulado poco más de 5.5 millones de reproducciones, con miles de usuarios que han quedado sumamente impresionados por este truco que, en muchos casos, desconocían.

“¿Realmente no sabían esto?”, “esto ha sido una cosa en los hogares latinos”, “asiáticos y latinos lo conocen muy bien”, “creo que solo los estadounidenses no lo sabían”, “no todos nos ahogamos en las tiendas ahora”, “he estado haciendo esto y ayuda mucho”, “así nos hacían probar ropa en las tiendas nuestros padres latinos”, “esto fue lo principal que mi madre haitiana me hizo probarme la ropa”.