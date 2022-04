En TikTok, se viralizó el curioso video protagonizado por una familia que prefirió ver el ‘ampay’ de Aldo Miyashiro antes que celebrar una fiesta de cumpleaños.

En el clip en cuestión, se puede observar que los asistentes a la reunión decidieron dejar de lado el festejo mientras se emitía el programa que sacó a la luz el mencionado suceso. Aprovechando que habían servido la comida, todos se sentaron alrededor de la televisión para ver las imágenes.

“Como cuando el ampay de Magaly puede más que tu cumpleaños”, escribió la usuaria @geraldinechd, cuyo video superó en algunas horas el millón de reproducciones.

Como era de esperarse, el video generó toda clase de bromas entre los usuarios de TikTok. “A ellos no les gusta el chisme, a ellos les encanta”; “no juzgo porque ellos podrían ser tranquilamente mi familia”; “creo que nadie en Perú se perdió ese ampay”; “Magaly uniendo familias, fueron algunos de los comentarios generados por el clip.

Aldo Miyashiro se pronunció tras emisión de ‘ampay’

Un día después de que Magaly Medina presentara imágenes de Aldo Miyashiro besando a Fiorella Retiz, el conductor de “La Banda del Chino” reapareció en televisión para asumir su error y pedir disculpas a Érika Villalobos y su familia.

Tal como se había anunciado, el también actor se hizo presente en el programa “La Banda del Chino”, donde además de ofrecer disculpas públicas a su esposa, Érika Villalobos, anunció que dará un paso al costado en la conducción del espacio de América Televisión.

“Yo ahora no tengo las fuerzas para hacer el programa. En este mismo momento no tengo las fuerzas para presentar la nota, yo le voy a pedir a mis compañeros, que me cubran unos días mientras la situación vaya tomando forma”, señaló el actor.

Asimismo, Miyashiro también se encargó de despejar las especulaciones y aclaró lo que hacían Óscar del Portal y Fiorella Méndez mientras él se besaba con la exreportera de su programa nocturno.

“En esto se ha construido una especie de historia. Yo puedo asumir las imágenes, pero no lo que se especula. Se dice que salíamos los 4 juntos y que había una especie de complicidad, eso no es cierto... Estábamos con Óscar intentando unirnos para poder hacer algunos partidos en el interior, ese fue el origen de estas reuniones”, manifestó el popular ‘Chino’.

“Se ha especulado muchísimo sobre Fiorella (Méndez) y Óscar (del Portal). Es una situación a la que también tengo que pedir disculpas porque en un momento donde Fiorella estaba dormida y Óscar estaba en su cuarto pasó todo esto, yo tampoco respeté la casa de Óscar del Portal”, añadió el conductor de televisión.