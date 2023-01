Una de las películas que permanece en el recuerdo de millones de personas es ‘Titanic’, el mítico drama romántico que se estrenó en 1997. Pese a que han pasado varios años, algunos fanáticos vuelven al filme para encontrar algún tipo de detalle y eso fue lo que ocurrió recientemente con una usuaria. Ella descubrió un mensaje oculto del largometraje en la cinta de animación ‘Frozen’ y el video se hizo viral.

Durante las vacaciones de invierno en Estados Unidos, la usuaria Chloé Hutchon (@chloeehutchonn) invitó a su abuela a ver juntas la película protagonizada por Leonardo Di Caprio y Kate Winslet. En los primeros minutos del filme, cuando Jack gana dos boletos de tercera clase en el trasatlántico, ambas se percatan de un detalle que había pasado desapercibido hasta entonces.

Jack, interpretado por Di Caprio, apuesta en ese momento con dos hombres llamados Olaf y Sven. La escena no tendría nada de extraña si estos curiosos nombres también aparecen en otra película, Frozen, según recuerda Newsweek. Olaf es el muñeco de nieve, mientras que Sven, el reno.

Mira aquí el video viral

Las teorías de los usuarios

Tras el descubrimiento, la entusiasmada Hutchon grabó un video el pasado 7 de diciembre y lo publicó en TikTok.

“Nunca he visto a nadie encontrar esto antes y tampoco lo haría si no fuera porque mi abuela lo vio cuando terminé. Me encantan los ‘easter egg’ (huevos de pascua) de Disney”, escribió Hutchon en la descripción del clip.

El video acumuló hasta la fecha más de 4 millones de reproducciones y los usuarios dieron sus propias teorías sobre el ‘easter egg’, el aparente mensaje oculto de Disney.

“¿No murieron los padres (de Elsa y Anna, reyes de Arendelle) en un naufragio?”, “Uno de los escritores de Frozen era un gran fanático de Titanic”, “Mi familia siempre ha bromeado sobre esto, es muy divertido”, fueron algunos de los comentarios destacados.

Síguenos en nuestras redes sociales: