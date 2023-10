Buscando hacer algo que quede para el recuerdo, son muchas las personas que utilizan el ingenio para proponer matrimonio, aunque no todos se dejan llevar por el romanticismo.

Como prueba, lo ocurrido recientemente con un hombre de México que fingió pelear con otro sujeto a las afueras de un estadio. Todo para hacerle la gran pregunta a su amada.

La escena inicia cuando un hincha se acerca a un joven que estaba acompañado de su novia para empezar a discutir. El primero de ellos agrede al segundo con un bastón y, segundos después, le exige que se ponga de rodillas.

Tras aceptar la petición, el chico saca un anillo de su bolsillo y, mirando a su pareja, le pide que se case con él. Los testigos del hecho celebraron la propuesta aplaudiendo, mientras la joven se muestra aún bastante nerviosa y confundida por lo sucedido.

Al final, ella decidió dar el “sí”, aunque se le vio un poco avergonzada e incómoda por lo que acababa de suceder.

Lo que parecía una pelea, terminó en propuesta de matrimonio… Todo esto previo al Clásico Capitalino. 😅 pic.twitter.com/Hrxhk5anrP — Andre Marín (@andremarinpuig) October 2, 2023

El registro se volvió viral y, como era de esperarse, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. La gran mayoría criticó duramente al hincha por la forma en que pidió la mano de su novia.

“Yo también hubiera llorado de pena, jajajajaja”; “Estas cosas no pasan en otros lugares. ¡Viva América Latina!”; “Entra en el top 3 de las peores pedidas de matrimonio”; “Qué original este hincha. Si no me piden matrimonio así no quiero nada”; “Qué forma tan loca de pedir matrimonio 🤣🤣🤣”; “Yo tampoco lo beso de la pena jajajaja”; “Suerte, yo le digo que no, qué vergüenza”, escribieron las personas.

Cómo hacer una propuesta de matrimonio original

El portal Zankyou hizo un listado sobre las cosas a tener en cuenta para hacer una pedida de mano original:

El lugar: lo ideal es escoger una locación tomando en cuenta la personalidad de la novia y los lugares que ambos consideren especiales, tales como su punto turístico favorito o el sitio donde se conocieron.

Una sorpresa original: una cena romántica o un show con ayuda de artistas siempre funciona. Todo va a depender de la personalidad de la novia.

Involucrar a la familia: si buscas hacer algo más formal, puedes hacer la petición en frente de la familia de la novia. En algunos casos se habla previamente con ellos o se puede sorprender a todos.

Con amigos: también se pueden involucrar a amigos para que estén presentes durante la propuesta o para que elaboren invitaciones de la pedida de mano.

La pregunta: es importante el contacto visual, el tono de voz y lo que quieras agregarle a la propuesta. Si te nace, prepara un mensaje previo en el que explicas el por qué de tu decisión de casarte con ella.

