David Baerten es un hombre de Bélgica que, a sus 45 años, hizo algo que muchos no planean realizar nunca. Él fingió su muerte y en el falso funeral sorprendió a sus familiares al aparecer vivo. Todos los detalles del caso que se volvió viral los encontrarás en esta nota.

El protagonista de esta historia, cuyo usuario de TikTok es @ragnar_le_fou, planeó todo a la perfección. Sus cómplices fueron su esposa y sus hijos. Solo ellos sabían que él quería engañar a varios familiares y lo ayudaron para que el resultado sea el deseado.

Mira aquí el video viral número 1

El falso funeral, de acuerdo a la página web de dexerto.com, se llevó a cabo en Lieja, una ciudad de Bélgica. Justo cuando empezaba la ceremonia, David Baerten llegó al lugar en un helicóptero para demostrar que en realidad seguía vivo.

Mira aquí el video viral número 2

“Me sentí despreciado”

Varios familiares corrieron hacia él para abrazarlo, pues realmente pensaron que había fallecido y que ya no lo volverían a ver. Eventualmente, según The Times, David precisó que todo lo hizo para darles una lección a sus seres queridos.

“Nunca me invitan a nada. Nadie me ve. Todos nos distanciamos. Me sentí despreciado. Es por eso que quería darles una lección de vida y mostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse”, fueron las palabras de Baerten.

Cabe mencionar que el usuario de TikTok @el.tiktokeur2 se encargó de publicar dos videos virales para mostrar lo que ocurrió en el falso funeral. Justamente, en ambas grabaciones, varios usuarios señalaron que el accionar de David fue “ingenioso” y “divertido”, pero muchos otros no pensaron lo mismo, pues consideraron que lo que hizo es algo “inaceptable”.

