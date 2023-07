Un barbero de Malasaña, un barrio de Madrid, España, se ha vuelto viral en TikTok tras dar a conocer lo que ocurrió con un candidato que quiso trabajar en su negocio. El usuario, identificado como @chicomalobarber, señaló que se siente mal por haber “mandado a su casa” al postulante; sin embargo, explicó los motivos detrás de su decisión.

“El otro día me escribió por Instagram un chico tras el anuncio de que buscábamos compañero. Era barbero, miré los trabajos y vi que estaban muy guays. Corta muy bien el pelo”, señaló el usuario, cuyo relato superó el medio millón de reproducciones.

A pesar de que el CV enviado por el joven no fue de su agrado, decidió darle una oportunidad y concretar una entrevista para conocerlo; no obstante, ocurió algo que fue de su total desagrado.

“Le cito y me aparece media hora tarde. Me pide cambio para ponerle ticket al coche y viene con chanclas, bañador, camiseta de tirantes y una riñonera donde tenía guardado el material”, indicó.

A raíz de lo anterior, tomó la decisión de no entrevistarlo. “Le dije que lo sentía de corazón y que con esto quería darle una lección. Le pregunté si creía que iba acorde para una entrevista de trabajo”, confesó.

Por su parte, el joven argumentó que su vestimenta se debía a que, después de la entrevista, iría a otro lugar. Sus palabras terminaron por convencer al barbero de que el chico no era el tipo de trabajador que buscaba para su negocio.

Además, explicó que los barberos no solo ofrecen un servicio pues también “venden una imagen”, por lo que la presencia es importante sobre todo si se trata de un primer contacto.

“Si me llegas a leer , no me lo tomes a mal, es una lección”, escribió el español, cuyo testimonio generó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras que algunos elogiaron su rigidez, otros mencionaron que la imagen no debería ser tan importante a la hora de postular a un empleo.

“Lo importante es el trabajo y no la presencia porque por esa regla de tres tú no serías trabajador mío por tus tatoos”; “La presencia no es importante, pero el interés sí. Si tú ves a alguien que va informal es que no va con mucho interés”; “No hay segunda oportunidad para la primera impresión”; “Has hecho muy bien . Ante todo seriedad”; “El principal problema es la media hora tarde. Si empiezas así...”, escribieron las personas.

Cómo tener una entrevista laboral exitosa

Preséntate

Saluda con un apretón de manos firme, con confianza y profesionalismo

Demuestra tu entusiasmo por el puesto

Escucha atentamente al entrevistador

Haz contacto visual

Contesta las preguntas cuidadosa y honestamente

