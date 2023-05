Un joven latino se volvió viral tras revelar lo que hizo en un restaurante de Venecia, Italia, luego de recibir una mala atención por parte de uno de los mozos.

El usuario Panchi Reynoso, identificado como @banshh, oriundo de Argentina, explicó que la técnica sirve para hacer reclamos de una manera educada. Como era de esperarse, su publicación generó toda clase de reacciones.

“Les voy a decir lo que tienen que hacer cuando un mozo los atiende mal”, señaló el tiktoker, quien se encontraba comiendo un waffle con helado de vainilla y café; sin embargo, agregó que la actitud del mesero no fue la mejor.

“Servicio penoso”

“Le pregunté qué onda las tortas y me dijo que entre al local a verlas. Me preguntó qué quiero y le respondí que un waffle con una bocha de helado de vainilla. Cuando le estaba por decir lo otro se fue, y ahí fue cuando levanté la voz y le dije ‘¡y un café!’. Volvió y le pregunté si tenía ice coffe, que es un latte pero frío, y me dijo ‘no, no’, con una cara... Cuando los italianos se enojan, son infumables”, aseguró.

Tras ello, reveló lo que hizo ante las constantes faltas de respeto del mozo: “Lo que van a hacer es agarrar la moneda del valor más bajo del país en el que estén, pagan y acá le dejamos la moneda de 2 centavos de euro como propina. No hagan eso de no dejarla, si dejan 2 centavos de euro es como un insulto. Es como si tu servicio fue penoso y asqueroso”, señaló.

El relato se viralizó y generó opiniones divididas

El relato de Reynoso se viralizó con más de 470 mil reproducciones y, como era de esperarse, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. Mientras que algunos criticaron al joven por su mala actitud, otros consideraron que hizo lo correcto ante un mal servicio.

“Le hubieras dejado 10 pesos argentinos”; “Yo que vos me paraba enseguida y me retiraba, pero está bien lo que hiciste”; “¿Cómo aguantaste? yo hubiese hecho un reclamo más grande”, comentaron las personas.