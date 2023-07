Gamze Esen ha causado mucha polémica en TikTok al contar que enfureció con su novio porque el muchacho se negó a pagar 10 euros adicionales para ir sentado junto a ella en el avión. Cuando el video se hizo viral, la chica, para su sorpresa, fue duramente criticada por su audiencia.

Luego que el enamorado no pagase el costo, ambos ingresaron a la aeronave por entradas distintas: “todas las parejas están sentadas juntas, pero tu hombre no pensó que valía la pena pagar 10 euros adicionales para elegir un asiento junto a ti... eso solo es un costo innecesario”.

Y es que en prácticamente todas las aerolíneas del mundo, para escoger el asiento que uno desee, se abona una tarifa adicional que, por lo general, supera los 10 euros.

Mira aquí el video

El video (que hoy Gamze eliminó de su canal de TikTok) llegó a acumular más de 4.8 millones de vistas, provocando que su audiencia se divida entre quienes la respaldaron y otros que fueron muy duros con ella.

“¿Por qué no lo pagaste tú?”, “solo por principios, no pago extra por un asiento, el vuelo ya es lo suficientemente caro”, “piénsalo. Con esos 10 euros puedes tomarte cinco cafés en tus vacaciones”, “no es necesario que se sienten juntos para un vuelo por Europa”, “si el avión se va a estrellar, no quiero pasar mis últimos minutos junto a extraños”, “no me imagino sentarme en otro lado junto a un extraño en lugar que mi esposa, solo para ahorrar 10 euros”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.