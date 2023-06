James Silva fue al concierto de su artista favorita, Beyoncé; al sonar una de las canciones que más ama no pudo evitar dejarse llevar por la música. Días después revisó su celular y se dio cuenta que su imagen estaba dando la hora en TikTok y hoy se siente más que cómodo con su reciente fama tras volverse viral.

Nuestro protagonista tiene 37 años, es entrenador físico, vive en Londres, Reino Unido, y su vida ha cambiado desde que fue captado bailando ‘Sweet Dreams’ en el estadio Tottenham Hotspur en medio de la gira ‘Renaissance’ de la cantante pop.

Sin que lo notara, su cadencioso baile fue grabado y publicado en TikTok por @jade.bartholomew el pasado 5 de junio, llegando a alcanzar más de 4.6 millones de vistas: “estoy sentando en la silla de mi dentista mientras el mundo se divertía y disfrutaba con mi cara y mi reacción ¿Puedes creerlo?”, describe a Insider cómo se enteró que se hizo viral.

Mira aquí el video viral

“Estaba demasiado aturdido para entender lo que estaba pasando. El video tiene actualmente alrededor de 6 millones de vistas repartidas en diferentes plataformas y es surrealista creer que estoy en él”, reflexionó.

Enamorados con el baile de James

Como era de esperarse, el exitoso baile de James concitó comentarios de todo tipo: “lo amo. Esta es la única forma de actuar en un concierto de Beyoncé”, “da felicidad ver cómo lo disfruta”, “los verdaderos fans sabemos qué es eso”, “si la vida no me manda un novio así de fanático de Queen B, no quiero nada”, “me representa, así soy y mucho peor”.

Sin embargo, en redes sociales como Twitter no fueron pocos quienes criticaron a la persona que grabó el clip, aduciendo que fue muy intrusivo, para lo cual nuestro protagonista tiene una respuesta.

“Veo que otras personas pueden no sentirse cómodas con este tipo de cosas, sin importar las intenciones detrás y ahí es donde entra en juego el respeto. Si haces una grabación de alguien y la publicas en línea, en primer lugar, no lo hagas para avergonzar a alguien, eso no es genial. En segundo lugar, si te piden que lo elimines, no lo pienses dos veces y hazlo”, dijo a Insider.

“Eso es halagador”

El entrenador físico se siente tranquilo siendo el foco de atención: “no estoy enojado por eso en lo absoluto. Siento que ella se estaba divirtiendo al verme divirtiéndome y eso es halagador”.

Como parte de lo bien que la pasa aprovechando su momento, Silva publicó un video en TikTok reaccionando al clip viral y se anima a echarse unos pasos de baile.