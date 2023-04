Una joven de México utilizó sus redes sociales para exhibir los maltratos que recibió por parte de su jefa. Samantha Zuñiga (@samanthazup) se las arregló para sacar su celular y grabar a su empleadora sin que esta se diera cuenta.

Mediante una serie de videos publicados en TikTok, la chica mostró lo que ocurrió en el establecimiento de impresión digital en el que había sido contratada. Allí, se produjo una fuerte discusión entre ella y su superiora luego de que le dijeran que le iban a pagar quincenalmente y ya no cada semana.

“No estás obedeciendo mis órdenes”, dijo la jefa, a lo que la joven respondió que el horario de pago no podía ser cambiado repentinamente. “Llega temprano y no tengo ningún problema (...). Yo no le tengo miedo a tu abogado, pásamelo y si yo digo que les pago a la quincena, les pago a la quincena”, interrumpió la encargada.

Tras ello, la superiora le pidió a Samantha que haga silencio debido a la llegada de un cliente, pero ella le preguntó por qué no continuaba alzando la voz. Luego, insistió en que haga silencio y subrayó que los clientes eran suyos, más no de la trabajadora.

La discusión continuó y la empleadora señaló que ella era quien pagaba y que se ampara en la ley para cambiar la forma en que se pagan los salarios. “No voy a discutir con una x, voy a discutir con un abogado laboral”, indicó.

“Cállate la boca, yo soy tu jefa”

“Haz lo que quieras; grita porque la que paga aquí, ¿qué crees? Soy yo”, se escucha decir a la mujer, quien no dejaba de alzar la voz.

“La única que aquí grita soy yo, entonces no me contestes, cállate la boca, cállate la boca y ponte a trabajar. Cállate la boca y ponte a trabajar, sí te voy a pagar, pero cállate la boca. Cállate la boca, yo soy tu jefa, respeta las jerarquías, niña idiota”, agregó.

Posteriormente, Samantha renunció y en un nuevo video reveló que había compartido las grabaciones con su familia. Así, fue recogida por su mamá y, si bien ella tuvo un intercambio de palabras con la jefa, el hecho no pasó a mayores.

Cabe agregar que, según la joven, su supervisora le habría escrito por WhatsApp asegurando que su madre la llegó a agredir. Asimismo, le advirtió que haría una denuncia.

Tanto la encargada del local como su empleada señalaron que los altercados habían quedado grabados.

Cuáles son las causas por las que una empresa puede despedirme

El despido es la ruptura del vínculo laboral entre trabajador y empleador y debe cumplir varios requisitos para ser válida. Debe ser justificado y tiene que haber una causa reconocida en la ley atribuible al trabajador.

Según el portal hegel.edu.pe, estos son los motivos de despido que son considerados en Perú: