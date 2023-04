Un influencer generó controversia al subir un video en el que afirma que los celulares con sistema operativo Android son para “gente pobre de escasos recursos”.

El sujeto, identificado en redes sociales como Faulox, publicó un registro en donde se le puede ver ingresando a un centro comercial.

En el lugar, se dirigió a un área en donde de muestran celulares con Android a modo de exhibición y procedió a cambiar el fondo de pantalla de los equipos por una foto de su rostro.

Al hablar sobre el manejo de estos teléfonos, el influencer habló de manera despectiva sobre los usuarios que manejan el mencionado sistema operativo.

“¿Cómo se maneja un Android? Nunca tuve un Android. Aquí Ajustes, Fondo de Pantalla, supongo. Nunca he manejado un Android en mi vida, se los juro que los Android son para gente paupérrima, gente pobre de escasos recursos”, señaló.

El video generó críticas

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios internautas hicieron saber su disconformidad por las afirmaciones de Faulox.

“Pero qué comentario. Entre tus seguidores también hay gente que tiene Android”; “pero a mí no me lo compró mi papá” o “la pobreza no está en usar Android”, escribieron las personas.

Tras la polémica, el influencer publicó un nuevo video en donde reacciona irónicamente a cómo estaba siendo abordado el video en los medios de comunicación.

“Me están funande mis videos, ayuda”, escribió.

Qué es Android

Android es el sistema operativo que utilizan algunos dispositivos móviles para poder funcionar. Se trata de todo aquello que puedes ver y con lo que puedes interactuar desde la pantalla de tu equipo para utilizar como sea que lo necesites.