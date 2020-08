Un segundo fue la diferencia entre la vida y la muerte. La oficial Erika Urrea del Departamento de Policía de Lodi que salvó a un anciano de ser embestido por un tren después que su silla de ruedas quedó atorada en las vías habló por primera vez del video viral que protagonizó y que quedó grabado por la cámara corporal que lleva en su uniforme durante los patrullajes que realiza en las calles de esta localidad ubicada en el condado de San Joaquín, al norte de California ( Estados Unidos ).

“No pensé que el tren estuviera tan lejos. Pero a medida que me acercaba para agarrarlo, pude ver que el tren se aproximaba y muy rápido. Solo pensé que tenía que sacarlo de los rieles. Al recordar el momento solo puedo pensar que lo tenía justo en la cara. Al mirar de nuevo el video, pude comprobarlo”, dijo Urrea a la televisora CBS Sacramento sobre lo vivido ese día, algo sobre lo cual no se siente tan heroica pese a las numerosas muestras de apoyo en redes sociales.

Como no pudo liberarlo de la silla de ruedas, la oficial solo atinó a jalar con fuerza al adulto mayor mientras el tren avanzaba hacia ellos. “Cuando caí al piso y escuché el sonido del tren estrellándose contra algo, lo primero que pensé fue que no había llegado a tiempo”, agregó Urrea sobre el hombre, que terminó con una herida en la pierna y fue llevado a un hospital. Si bien no ha podido conversar con la persona que salvó, la mujer espera que tenga una pronta recuperación.

Al revisar el video viral, la heroica oficial de policía mencionó que le pareció todo algo muy surrealista ya que nunca había experimentado algo tan extremo en su cumplimiento del deber. “Eso me puso a pensar sobre lo que pudo o no haber pasado. Como dije, todos esos escenarios diferentes comienzan a pasar por tu cabeza y uno simplemente tiene que asimilarlo”, señaló sobre su valeroso accionar que quedó inmortalizado en un video que causa furor en redes sociales como YouTube .

