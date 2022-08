Cada año, desde California hasta Australia, esta zona del mundo es azotada por el fuego, como por fuertes lluvias, con una particular incidencia en los países mediterráneos tales como Portugal donde recientemente ocurrió un incendio forestal, pero una joven tuvo la ingrata idea de realizar un baile viral para TikTok delante del desastre, razón por la cual recibió duras críticas una vez que se hiciera tendencia en esta y otras redes sociales.

Un baile que nunca debió ser

Nuestra protagonista se llama Dani, el video original fue compartido desde su cuenta @daniibom_ donde se la ve fuera de su balcón, luce sonriente, hace unos bailes al ritmo de una música en portugués.

Detrás de ella podemos ver un bosque incendiarse a la distancia, las flamas son enormes, pero la columna de humo que se levante encima es todavía mucho más enorme y cubre todo el cielo.

Que caiga ya el meteorito pic.twitter.com/TkPj1JbFrD — Eleméntal (@ElementalELM) August 1, 2022

No escarmienta

Inicialmente, recibió algunas críticas, pero esto no pareció amilanarla en lo absoluto, pues no tardó en subir otro clip, esta vez en horas de la noche desde el mismo balcón donde vemos a un hombre echando agua con una manguera a las llamas para que este no avance más.

Indignación total

Las críticas comenzaron a aumentar, por lo que Dani no tuvo más opción que borrar el video del baile detrás del incendio forestal, pero esto no evitó que fuera compartido en otras redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, donde si bien la mayoría de las reacciones son de indignación, otros tratan de justificar a la tiktoker, aduciendo que no tuvo mala intención para hacer esto.

“¿Qué necesidad tiene ella de bailar delante de un incendio? Parece una burla a la gente que muere o pierde sus hogares y las hectáreas de bosque perdidos por los incendios”, “está celebrando la paguita de 400 euros para los jóvenes del gobierno”, “un par de cachetadas bien dadas de pequeña lo hubieran evitado. Es una generación perdida”.

Incendios forestales en España

De acuerdo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, hasta el 24 de julio de 2022 los incendios forestales han afectado poco más de 135 mil hectáreas, que son tres veces a lo reportado hace una década, es decir 46.669 mil, donde las áreas más afectadas son Asturias, Cantabria, Galicia, el País Vasco, así también provincias como León y Zamora donde se concentran el 46.40 por ciento de estos desastres naturales.