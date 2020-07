Un video viral de Facebook ha generado molestia e indignación en gran parte de los ciudadanos de Colombia. Y es que un hombre, en plena pandemia del COVID-19, se atrevió a abrir y probar diferentes botellas de jugo, para luego dejarlas nuevamente en el estante. Esto ocurrió en una tienda de la cadena D1, ubicado en Belén de Umbría, departamento de Risaralda.

El clip, al parecer, fue grabado por la pareja del sujeto que realizó el repugnante acto, pues ella le llama “amor”. Además de no comprar las botellas que abrió y probó, el hombre ingresó a la tienda sin usar tapabocas, violando claramente las medidas de bioseguridad que rige en los lugares donde se vende alimentos.

A las pocas horas de haberse difundido el video viral de Facebook, varias cuentas aseguraron que el hecho había ocurrido en Medellín, sin embargo la propia cadena de tiendas confirmó que todo sucedió en otro departamento y que iba a proceder a cerrar el establecimiento y desinfectar todas las áreas.

“La tienda en cuestión ha sido cerrada y se procederá a su desinfección total y al control 100% del inventario para asegurarnos que ningún otro producto haya sido infectado. Se verificará en la caja que todas las bebidas que compran nuestros consumidores estén completamente cerradas”, explicó Tiendas D1 en un comunicado oficial.

Asimismo, se identificó al sujeto que cometió el asqueroso acto y en una entrevista con varios medios de Colombia, brindó confusas explicaciones de todo lo que hizo aquel día. El hombre se llama Cristian Correa, dijo tener 20 años y que todo lo hizo para subir un video viral a TikTok, sin embargo el material se filtró por una persona “malintencionada”.

“Yo no lo hice por hacerle daño a nadie, yo sé que estuvo mal hecho. Yo no publiqué el video, porque ya lo tengo hace varios días. Y se lo robaron”, comentó Correa. Continúo brindando información confusa, pues aseguró que compró todos los productos que probó, y no pudo precisar la fecha exacta en la que sucedieron los hechos.

Por último, pidió perdón a todo Colombia por su repudiable acto y afirmó estar consciente de que podía acarrear consecuencias legales, ya que violó las medidas de bioseguridad que rigen en todo el territorio colombiano por la pandemia del COVID-19.

Queremos aclarar por parte de Guardianes Antioquia, este video fue en @TiendasD1 ubicadas en el Belen de Umbría en Risaralda. En anteriores publicaciones se público el comunicado oficial. @FiscaliaCol @QuinteroCalle @PoliciaColombia @PoliciaMedellin pic.twitter.com/bcUUfoWvLY — Guardianes Antioquia (@Guardianes_Ant) July 12, 2020

