Un hombre estaba muy emocionado por ver a su gran amor por San Valentín y quiso sorprenderla con un emocionante regalo: un iPhone, por lo que arregló todo para encontrarla, agasajarla, pero cuando estuvieron frente a frente, aunque usted no lo crea, el celular terminó por los cielos con destino desconocido, por lo que divertido blooper no tardó nada para hacerse viral en TikTok.

Ángeles Ramírez (@angelesramirez59) de Guatemala resume el clip viral con esta descripción: “el hombre casi perfecto... ja, ja, ja, no es venganza, no sé quién los inventó”, y lo que vemos es a un hombre que porta un enorme ramo de rosas en una mano, mientras en la otra porta una docena de globos rojos unidos a una cuerda que enrolla en la caja de un iPhone.

Todo parece ir de maravilla. Él está cerca de ella e introduce su mano entre las flores para sacar algo: se trata del nuevo celular para su novia, pero al retirar todo el aparato, los globos se dejan llevar por la gravedad elevándose hacia el cielo y perdiéndose de toda vista, todo esto mientras suena la balada “Casi perfecto”, de la española Ana Cirré.

Mira aquí el video viral

El lamento del “soldado caído”

A nuestro “soldado caído” no le queda más opción que sonreír resignado a que no podrá homenajear a su “bobo”, pero también por todo el dinero perdido en un santiamén (teniendo en cuenta lo caro que son los móviles hechos por Apple), por lo que el vergonzoso momento acumuló más de 15 millones de vistas y con miles de comentarios que no pueden contener la risa.

“El que lo encuentra, literal, le cayó del cielo”, “una vez, mi hermana encontró un celular nuevecito, tal vez era de un hombre perfecto”, “el regalo no es el teléfono, es la aventura de encontrarlo”, “¡no! Hasta a mí me dolió, claro, el celular”, “era pura caja, se nota que la caja no tiene peso”, “el que lo que encuentre, qué bendición”, “no sé quién los inventó. No sé quién nos quiso perjudicar”, “a mi cayó un iPhone del cielo, quizás se ese”, “no creo, solo es la caja, el celular pesa mucho”, “no lo juzgo, porque, claramente, podría pasarme a mí”.