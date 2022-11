La expectativa en torno a los conciertos de Bad Bunny en Perú es tremenda. Sin embargo, personas inescrupulosas aprovechan la situación para estafar a miles de fanáticos con la venta de entradas, como es el caso de la ‘influencer’ salvadoreña Iklea (@iklea), quien no pudo ingresar al primer espectáculo de ‘Conejo malo’.

Según contó la protagonista a través de TikTok, ella no quería perderse la nueva gira de Bad Bunny (World’s Hottest Tour) y compró boletos con su enamorado. “Había comprado entradas para Bad Bunny en VIP a 350 soles, no gasté mucho, en enero (de 2022) con mi ex. Me dijo que le comprara las entradas a una amiga que era de él”, señaló Iklea, cuyo video ya se convirtió viral y acumuló 400 mil reproducciones.

No obstante, ambos terminaron su relación y ocurrió algo totalmente insólito meses después. “Terminamos y yo tenía ambas entradas en digital, él tenía las otras porque nos pasamos las entradas. Ahora se nominan las entradas, yo dije tengo que nominar la mía, y al parecer la flaca que le vendió las entradas a mi ex no le contestaba así que le escribí”, explicó la ‘tiktoker que viene radicando en territorio peruano.

Mira aquí el video viral

“Me vieron la cara”

De acuerdo con su relato, “la flaca se lavó las manos, no le importó nada. Me metió el floro que no lo compró ella sino su amiga”. A pesar de este inconveniente, Iklea no se quedó con los brazos cruzados y acudió al Estadio Nacional para disfrutar del show.

“Tengo mi entrada digital y lo que pasa es que nunca me la nominaron, ni me la quisieron nominar (colocar sus nombres, apellidos y DNI en la entrada). Así que vamos a intentar entrar y espero terminar este video en el concierto”, indicó.

Sin embargo, sus esfuerzos no valieron la pena, pues no la dejaron entrar. “Mi ex me dejó sin entradas para el concierto de Bad Bunny. Cuando pensaba que ya no podía tenerle más rencor a alguien, aquí me tienes”, sostuvo la joven centroamericana.

