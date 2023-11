Una influencer española causó conmoción entre los usuarios al hacer una increíble revelación: tiene un “gusano vivo” dentro del pie. En un inicio, Lucía Pombo había ido al hospital ya que sufría una intensa picazón, pero lo que ella pensó era una picadura o una reacción alérgica resultó ser un insecto que se coló dentro de la piel de su cuerpo.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido contó que los médicos le dijeron que se trataba de un gusano y que llegó a ver “cómo se movía”. En las imágenes publicadas en sus redes sociales, mostró al bicho en cuestión y explicó que, para acabar con él, empezó a tomar pastillas recetadas que se emplean para la sarna.

Según el medio El Español, la lesión sería una larva migrans cutánea, diagnóstico clínico que se usa para designar una “erupción dérmica de carácter lineal y serpiginoso (serpenteante)”, producida por larvas de gusanos nematelmintos.

Este tipo de infección es endémica en climas cálidos y húmedos de áreas tropicales y subtropicales, “pero cada vez más evidente en otras áreas dada la frecuencia de turistas y viajes de placer a países exóticos”.

Dado que no es un parásito adaptado al ser humano, este no se reproducirá y morirá pasados de uno a seis meses; sin embargo, puede llegar a crecer hasta cinco centímetros diarios. Además, puede provocar eosinófilia y un aumento no sintómatico de los eosinófilos, un tipo de glóbulos blancos en la sangre.

Foto: @luciapombo

“No sabéis la grima que da sentirlo cómo avanza. Preferiría vivir en la ignorancia”, aseguró la española, quien cree que contrajo la bacteria cuando ella y su familia viajaron a Tanzania y fueron a una playa de Zanzíbar.

De momento, Lucía espera que el tratamiento haga efecto y, mientras el gusano “crece”, hace lo posible por no pensar en ello. “Espero que se muera pronto”, concluyó la joven, quien también es piloto.

¿Cómo evitar contraer bacterias?

Para evitar contraer bacterias, la higiene personal es esencial. Lávate las manos regularmente, especialmente después de usar el baño, antes de comer y al tocar superficies potencialmente contaminadas. Evita tocarte la cara, especialmente ojos, nariz y boca, para reducir la propagación de bacterias.

Cuidar la higiene de los alimentos es crucial. Lava frutas y verduras antes de consumirlas, cocina los alimentos a temperaturas seguras y refrigera los perecederos correctamente. Además, ten precaución al manipular alimentos crudos para evitar la contaminación cruzada.

En entornos compartidos, como gimnasios, practica una buena higiene personal y utiliza equipos de protección, como chanclas en duchas públicas. Mantén limpios tu hogar y espacios de trabajo para reducir la presencia de bacterias.

