Canela Bayona es una influencer de Colombia que se ha vuelto viral tras dar a conocer las razones por las que no sale con hombres que le pidan pagar la cuenta de una cita en partes iguales. En un video de TikTok, ella explicó que las condiciones económicas entre ambos géneros aún no son iguales, lo que debería ser considerado al decidir quién debe costear la salida.

“En un mundo ideal, donde los hombres y las mujeres ganáramos y gastáramos lo mismo, yo iría 50/50. Pero como no es así, les voy a explicar el porqué no lo hago”, empezó diciendo la creadora de contenido, cuyo video superó las 360 mil reproducciones en cuestión de horas.

Para ella, se debe considerar que los productos de aseo personal de las mujeres son mucho más costosos y anualmente gastan más.

“Solo en productos de gestión menstrual, las mujeres gastamos al rededor de 210.000 pesos anuales. En productos de salud y belleza, las colombianas gastamos 300.000 pesos trimestrales. ¿Qué quiere decir esto? Que es 1.200.000 al año. Productos de higiene personal como cremas para la piel, cuchillas de afeitar y desodorante son 13 % más caros para las mujeres”, explicó.

Asimismo, señaló que “una camiseta femenina supera el 40% del precio de una camiseta masculina”. Según la tiktoker, esta cifra es real pues ha sido confirmada por el Fashion Institut of Technology de Estados Unidos.

Brecha salarial

Su explicación no termina allí, pues indicó que, además de la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, estas deben dedicarse al trabajo de ser ama de casa.

“Según varios estudios, cuando una mujer se casa pierde 7.3 horas de su vida, o sea, obtiene otro trabajo. Y cuando un hombre se casa, gana 3.9 horas libres de su día”, continuó.

“Por encimita, los hombres pueden ahorrar 2.210.000 anuales más que nosotras. Eso sin sumarle el trabajo doméstico mensualmente de una mujer casada, que ya serían como 14 millones más. Pero cuando salimos, ¿tú quieres que vayamos 50/50? En un mundo ideal yo ganaría más dinero porque gasto más dinero, pero como no es ese mundo ideal, tú pagas la cuenta, hasta luego”, agregó.

Su relato, como era de esperarse, generó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras que algunos le mostraron su apoyo, otros criticaron su argumento asegurando que “no tiene sentido”.

“Me parece absurda está explicacion cada persona tiene sus gastos, pero el que invita paga así de fácil”; “yo si pago 50/50 siempre, gano bien y pues ajá, no necesito a un Man que me pague mis cosas”; “Me parece interesante y apoyo el concepto de igualdad en el salario, pero tampoco en una primera cita, no voy a justificar que no aportó nada porque tengo que comprarme mis productos personales, eso no es responsabilidad de esa persona, nada es gratis en esta vida y prefiero dar mi 50% con tal de tener la tranquilidad y paz mental de que quieran pedirme algo a cambio por lo que gasten en mí”; “Yo lo que digo es si un hombre no tiene para pagar una invitación, pues no invite. Haga otro plan”; “Productos menstrual totalmente entendible, lo otro son elecciones como cremas, ropa, en que trabajas, tener hijos, etc”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Quién debería pagar la primera cita?

Si tienes en mente invitar a alguien a una primera cita, recuerda que el protocolo marca que quien invita es quien debe pagar, así que elige un plan y un lugar que puedas costear sin problema para ambas partes. Aunque exista la posibilidad de pagar a medias.

Video recomendado

Una mujer que termina hundiendo su camioneta en el lago es el video viral que revoluciona las redes sociales por lo impactante del momento.