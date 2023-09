Cansada del ruido que hacen las personas que esperan al bus en el paradero instalado en la esquina de su casa, una joven decidió tomar medidas drásticas y su accionar generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

La usuaria de TikTok @mily.o23, oriunda de Argentina, dio a conocer que los problemas comenzaron un mes atrás, cuando el colectivo de su ciudad empezó a usar la esquina en donde vive como parada para recoger pasajeros.

Desde entonces, ella y su pareja se despiertan a las 5 de la mañana producto del volumen de las conversaciones que las personas tienen en el sitio. Ante ello, decidieron aplicar una creativa estrategia con imágenes y carteles colocados en un poste de luz.

“Disculpen la molestia, pero durante la mañana podrían medir el volumen de sus charlas, ya que todos los días despiertan a toda una esquina de vecinos que intentan dormir. Respeten que no todos tienen el mismo horario de trabajo. Contamos con esas horas para descansar lo que se puede”, dice uno de los mensajes escritos por la pareja.

Otro de los carteles utiliza una recordada escena de la serie Los Simpson, en donde Homero le pide a sus vecinos que dejen de hacer ruido para poder conciliar el sueño.

“Uno trata de ignorarlo pero se vuelve algo de todos los días y es imposible”, señaló la joven, cuyo clip superó las 100 mil reproducciones.

El registro, además de ser visto miles de veces, generó un gran número de reacciones entre los usuarios, quienes dejaron todo tipo de comentarios.

“¿Cómo pueden tener tantas ganas de hablar tan temprano?”; “Yo no sé cómo tienen ganas de hablar y reírse a las 5:40 de la mañana”; “¿Y si ponen un negocio de comida?”; “Pon un cartel diciendo que esa no es más la parada jaja”; “Yo soy del team que toma el colectivo con auriculares y no molesta a nadie”; “Tienen el sueño muy ligero, yo apenas escucho el despertador”; “¿Tantas ganas de hablar tan temprano tiene la gente? Yo hasta las 12 del mediodía no puedo mover un músculo para hablar”, escribieron las personas.

¿Cómo evitar despertar fácilmente?

Para evitar despertarse fácilmente y mejorar la calidad del sueño, es importante mantener una rutina de sueño constante, crear un ambiente propicio para el descanso, limitar la exposición a pantallas y la cafeína antes de acostarte, hacer ejercicio regularmente, practicar técnicas de relajación, limitar las siestas y evitar el alcohol y el tabaco antes de dormir.

También es útil relajarse antes de acostarse y buscar ayuda profesional si los problemas de sueño persisten. Establecer hábitos consistentes es esencial para lograr un sueño más profundo y reparador.

