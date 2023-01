En una comunidad ocurren situaciones de todo tipo, desde las quejas debido a los ruidos hasta las discusiones por el uso de las zonas comunes. Sin embargo, un particular caso está dando de qué hablar, especialmente en la plataforma de TikTok. ¿Por qué? A través de un video viral, una joven llamada María (@mariaunascroquetitas) explicó cómo la denunciaron por dejar a su perro solo en casa mientras estaba en el médico.

Según relató María, ella estuvo entre 35 y 40 minutos en el consultorio de su dentista, pero aún así su vecina, con la que ya tiene problemas en el pasado, llamó a las autoridades policiales para presentar una denuncia por supuesto “abandono” animal.

La acción indignó a la mujer, que no dudó en ir a la puerta de la denunciante para poder hablar. Sin embargo, a pesar de tocar el timbre múltiples veces, no recibió ninguna respuesta. Ante esto, la española se defendió.

Mira aquí el video viral

“Me preocupo mogollón porque el perro no se quede solo. Bien lo saben los míos que yo intento todo el rato que el perro no se quede aquí. Que yo deje al perro 40 minutos porque tengo que ir al dentista no es abandono”, señaló María en su grabación que alcanzó cuatro millones de reproducciones.

Respuesta a la vecina

Ahí no quedó el tema, pues la denunciante decidió dejarle una contundente nota a la vecina: “Demasiado cobarde por tu parte llamar a la policía antes que a mi puerta. No sé como funcionáis aquí, yo llevo pocos meses. Las cosas se arreglan hablando, no intermediando. Si lo que quieres es interponer una denuncia por cada suceso que para ti es una irregularidad, espero ansiosa la denuncia del que tira colillas en las zonas comunes, al que ambienta los rellanos con eau de cannabis, la que baila por alegrías a las tres de la madrugada y a los responsables del bebé que llora y parece que nadie atiende”.

Dividió las red sociales

En cuanto a las reacciones, la historia de María generó diversas opiniones. “Totalmente de acuerdo contigo”, apuntó un usuario. “¿Y por qué no le enseñas a quedarse solo? Es un proceso largo pero por lo menos poco a poco lo podrías dejar solo en casa”, aconsejó otro.

Síguenos en nuestras redes sociales: