Pensó de manera rápida y ‘ganó’. Ellie Bratt, una joven del Reino Unido, usó su cuenta de TikTok (@elliebratt) para contar que aplicó un ingenioso truco con el fin de saber si le gustaba a un compañero de viaje. ¡Todos los detalles de su historia están aquí!

Resulta que un día la chica decidió tomar el tren para regresar a su casa desde el trabajo. Es en ese transporte público donde vio a un hombre que le impactó debido a su belleza. Dicho sujeto optó por sentarse justo a su lado.

“En el Reino Unido, no nos hablamos aquí, no podemos, simplemente no podemos hacer eso. Entonces, pensé: ‘¿Cómo puedo llamar su atención? ¿Cómo puedo saber si le gusto? ¿Qué hago?’”, contó. Lo que se le ocurrió en ese momento fue utilizar su perfil de Instagram.

Ellie Bratt agarró su celular, abrió la app de la mencionada red social, se fue a su perfil y luego apuntó sutilmente la pantalla del aparato en dirección al hombre, con la esperanza de que este la observara. “De todos modos, no puedo mirarlo, así que no puedo ver si lo ha visto o algo, pero se baja en su parada, y luego recibo un pequeño pitido en mi teléfono. Él solo se fue y me siguió, ¡¿no es así?!”, manifestó.

“No puedo creer que esto haya funcionado y pensé: ‘¡Dios mío! ¿Qué genia soy? ¿Por qué nunca había hecho eso antes?’”, agregó. La mujer estaba muy contenta por lo que había pasado. “¡Entonces, ahí lo tienen! Chicos, chicas, si un chico atractivo viene y se sienta a su lado, simplemente abran su Instagram. ¡Si te sigue, le gustas!”, aseveró.

En la sección de comentarios de la publicación realizada en TikTok, la chica informó que eventualmente logró tener una cita con el hombre. Pero eso no es todo, pues en otro video, reveló que el sujeto le propuso viajar a Italia. Muchos usuarios, de acuerdo a The Mirror, quedaron impresionados por el truco que aplicó Ellie Bratt.

