Encontrar trabajo en la actualidad no es cosa sencilla, pues vivimos en un mundo cada vez más competitivo. Los profesionales se han visto en la necesidad de adaptarse a las necesidades del mercado laboral para hacerse notar entre las empresas y sus reclutadores; sin embargo, no todos logran el objetivo de ser contratados.

Precisamente, se dio a conocer mediante las redes sociales el caso de un joven de México que se grabó haciendo fila en las afueras de un local en donde el gobierno ofrece empleo a manera de ayuda. Debido a que es temporal, señala el usuario @maukaisen, se pagan 5 mil pesos mensuales (casi 250 dólares estadounidenses).

“Es una fila para un apoyo de gobierno con un trabajo temporal donde te pagan cinco mil pesos y trabajas de lunes a viernes, sales a las 3. No es por menospreciar la ayuda, pero tengo licenciatura en mercadotecnia, estudié un posgrado en mercadotecnia y llevo un buen rato sin encontrar un trabajo. Olvídate uno que te paguen bien, no hay trabajo”, relata el joven, cuyo video de TikTok se viralizó con más de 190 mil reproducciones.

“A mí se me hace injusto, pero no hay a quién culpar, es la situación, la vida. Yo estudié mi carrera para tener un mejor estilo de vida, ahorita me voy a formar para ver si me gano cinco mil pesos porque dicen que no será para todos, es un trabajo que va a empezar en julio y va a acabar en diciembre”, agregó.

Por otra parte, el usuario recordó que, en su experiencia, lo máximo que ha logrado ganar es un sueldo de 15 mil pesos mensuales (casi 750 dólares).

“Lo máximo que he ganado son 15 mil pesos mensuales y me dijeron de este de cinco mil pesos y dije va. Es mucho menos de lo que ganaba en mi primer trabajo saliendo de la carrera. Ya me di cuenta que no sólo soy yo, toda esa gente está buscando trabajo porque no hay trabajo”, explicó.

Finalmente, el joven hizo un llamado a las personas que tienen empleo: “No se quejen de su trabajo de godín, yo al igual que ustedes estuve en un trabajo de godín y por cuestiones de la pandemia se me acabó el trabajo y no he podido conseguir trabajo. Muchas veces no valoramos lo que tenemos como trabajo, nos quejamos y decimos muchas cosas que no van al caso”.

Como era de esperarse, el video del usuario @maukaisen generó opiniones divididas entre los usuarios: “El problema es que nos mintieron con eso de que estudiar nos iba a asegurar una vida digna”; “Para la carrera de marketing necesitas ampliarte a diseño y algunas cosas de programación para tener más variedad de oportunidades”; “Sí hay trabajos y muchos, pero muy malos, con mala paga”; “Es difícil encontrar un buen trabajo como egresados, solo los que tienen contactos es lo que me ha tocado ver lamentablemente o sino mala paga”; “Estuve desempleado 3 años, busca emprender eso me funcionó ánimo”, escribieron algunas personas.

Cómo hacer un CV atractivo

Tu currículum vitae es más que un documento de rutina para optar a una oferta de trabajo: es tu tarjeta de presentación inicial, el primer contacto que tendrán los reclutadores contigo. Por eso, debes elegir un modelo que te ayude a destacar entre el resto de candidatos al presentar la información de manera atractiva, señala el portal ejemplos-curriculum.com.

Algunos elementos que debes cuidar al presentar tu CV:

Color: La paleta de colores a seleccionar debe ajustarse a tu perfil, al empleo al que aspiras y al mensaje que deseas comunicar; porque cada color transmite una impresión diferente.

Foto: Esta será la primera imagen que tendrá el seleccionador de ti. Por lo tanto, debes incluir una foto en la que tu expresión corporal denote seguridad, confianza y profesionalismo.

Estructura: Este es uno de los elementos más importantes al momento de hacer un currículum atractivo. La estructura influye sobre el diseño y el contenido. Cada tipo de estructura dependerá de la sección que deseas destacar en primer lugar: experiencia profesional o habilidades, y de a dónde quieres enfocar la atención del reclutador.

Margen: A propósito de que este documento debe ser fácil de leer, hacer un buen currículum implica también el dar descansos a la vista del lector para que pueda leer con más comodidad.

Fuente: Las tipografías más adecuadas son aquellas que aligeran la lectura. No es necesario que uses fuentes demasiado extravagantes para captar la atención del contratante.

