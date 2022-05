Por medio de sus redes sociales, una joven de Los Ángeles, Estados Unidos, celebró el haberse operado para no tener hijos. Su testimonio se viralizó y, como era de esperarse, generó debate entre los usuarios.

Abby Ramsay, de 25 años, compartió un video en el que se le puede ver imitando las fiestas de revelación de género, pero en vez de pinchar un globo para descubrir el sexo del recién nacido, abrió una caja que contenía los documentos relacionados a su ligadura de trompas de Falopio.

“Quienes me conocen saben que decidí vivir la vida libre de niños desde que tenía al menos 16 años. Cuando cumplí 19 decidí comenzar a buscar la esterilización permanente”, escribió Abby, quien es actriz, junto al video que posteriormente se viralizó en TikTok.

Por medio de un post en Instagram, habló sobre los inconvenientes que encontró a la hora de buscar asistencia para llevar a cabo el procedimiento.

“La primera obstetra con la que hablé de esto me dijo que necesitaba terapia (estaba recibiendo terapia en ese momento) y que no lo discutiría conmigo. Otra culpó de todos mis problemas a las hormonas y me mandó pastillas anticonceptivas, a pesar de que le dije varias veces que éstas me enfermaron gravemente. Otro dijo que nadie debería someterse a una cirugía que no necesita (incluso después de que mencioné mi historial familiar de cáncer de ovario, que la cirugía también ayudaría a prevenir)”, recordó.

Según explicó, la gran mayoría de los especialistas le dijo que era “demasiado joven” para tomar una decisión permanente. Algunos, incluso, le habrían sugerido que tuviera un bebé.

“No me escucharon ni me tomaron en serio”

“Me infantilizaron y no me escucharon ni me tomaron en serio. Me dijeron que era demasiado joven para tomar una decisión tan permanente y luego me dijeron que debería tener un bebé al mismo tiempo, como si eso fuera menos permanente”, añadió.

No obstante, todo cambió en diciembre de 2021, cuando dio con un médico que la entendió y accedió a practicarle la cirugía, la cual se realizó en febrero de 2022.

“Conozco mi cuerpo y sé lo que es correcto para mí, y quiero agradecer a mis médicos por reconocerlo y trabajar con mis necesidades. Necesitamos más médicos así”, expresó.

Posteriormente, Abby publicó un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes la apoyaron: “¡La recuperación va bien! No esperaba que la publicación se volviera tan viral en TikTok, pero me complace ayudar a otras personas a comenzar el proceso de esterilización y compartir mi propio viaje. El apoyo y los buenos deseos han sido abrumadores, en un buen sentido, y quiero devolver el favor”.

El relato de Ramsay se volvió tendencia y generó un gran debate. Por una parte están los usuarios, en su mayoría mujeres, que defendieron la autonomía de la joven para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, mientras que del otro lado están quienes menospreciaron sus argumentos y afirmaron que se arrepentirá de haberse operado en el futuro.

En qué consiste la ligadura de trompas

La ligadura de trompas, también conocida como unión de trompas o esterilización tubárica, es un tipo de anticonceptivo permanente. Durante la ligadura de trompas, las trompas de Falopio se cortan, ligan o bloquean para evitar el embarazo de forma permanente, señala el portal mayoclinic.org.

Esta ligadura evita que el óvulo se traslade desde los ovarios a través de las trompas de Falopio y bloquea el recorrido del esperma hacia arriba de las trompas de Falopio hasta el óvulo. El procedimiento no afecta el ciclo menstrual.

Una ligadura de trompas puede realizarse en cualquier momento, incluso después del parto o en combinación con otra cirugía abdominal, como una cesárea. En su mayoría, la ligadura de trompas no es reversible. Intentar revertirla requiere una cirugía mayor y no siempre es efectiva.