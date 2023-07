Una usuaria latina que actualmente radica en España se ha vuelto viral al publicar un video en el que habla sobre si es posible vivir ganando el sueldo mínimo en Barcelona, ciudad ubicada en la zona este del mencionado país europeo. Su testimonio, además de volverse viral en las redes sociales, generó opiniones divididas entre los internautas.

La joven, oriunda de Argentina e identificada en TikTok como @valenviejo, inició la grabación diciendo que, según la ley local, la remuneración mínima vital en España es de 1080 euros.

“Con ese sueldo te mueres de hambre”, dijo un compatriota de la tiktoker que dedica a la informática. Luego, corrige sus palabras: “Te mueres de hambre no, pero hay algo que mucha gente no sabe, que cuando uno emigra no es lo común vivir solo”.

El sujeto también señaló que los sueldos en su campo profesional oscilan entre los 2 mil y 4 mil euros, y solo a partir de los 2 mil es que uno puede considerar la posibilidad de vivir de forma independiente.

Las palabras del joven generaron un acalorado debate entre los usuarios. Mientras que algunos se mostraron de acuerdo con lo dicho por el ingeniero, otros comentaron que, en Latinoamérica, la situación no es muy diferente.

“¿Quién en Argentina vive solo? Por favor deben tener todos sueldos de 400.000 tus amigos”; “En Argentina alquilar es imposible un dos ambiente 120.000″; “En Argentina, una persona con sueldo mínimo tampoco puede vivir sola, siempre se empieza de abajo y luego se consiguen cosas mejores”; “2 años estuve en España, me viene a Canadá. Acá es otra cosa”; “Es que es como en todos lados. En la ciudad es más caro que en el pueblo. Un sueldo de 1.200 en un pueblo sí alcanza para todo”, escribieron las personas.

Cabe agregar que cuando una usuaria preguntó si es posible vivir en otras provincias de España con el sueldo mínimo, varios personas le dijeron que en algunas regiones sí es posible debido al bajo costo de vida; sin embargo, la cosa cambia en ciudades como Barcelona o Madrid, donde todo es más caro.

¿Cómo es vivir en España?

De las naciones que conforman Europa, España se sitúa en la posición 13 de los países con mejor calidad de vida en el 2021. Esto es por sus políticas educativas, sistema de seguridad y programas de migración.

España es también el segundo país del mundo en esperanza de vida, según la OCDE. Los hábitos de alimentación, gracias a la dieta mediterránea, y su clima suave contribuyen a ello. También ocupa el octavo puesto mundial en cobertura de asistencia sanitaria, según el World CompetitivenessYearbook, del IMD, en 2022.

