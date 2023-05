Son muchas las personas que dejan sus países de origen buscando tener un mejor futuro. Algunas de ellas comparten su experiencia en las redes sociales y sorprenden al comparar lo que ganan trabajando en el extranjero con lo que obtendrían en el lugar en donde nacieron.

Precisamente, la usuaria Flor, identificada en TikTok como @florenciagershanik, se volvió viral tras revelar cuánto cobró por trabajar 5 horas limpiando una casa en Alemania.

“Gente, acabo de salir de una limpieza de 5 horas y media. Era de única vez, por eso la agarré”, empezó diciendo la joven oriunda de Argentina.

Luego, habló sobre lo bien que la trató la dueña de la vivienda, quien la recibió con bebidas, bocaditos y con un gesto inesperado que la tomó por sorpresa.

“Una genia. Me esperó con agua, con un montón de galletas y a cada rato venía a preguntarme si quería café”, recordó la chica. “Y cuando me voy, me da tipo un paquetito y yo digo bueno me regaló algo”.

La propietaria la sorprendió con un regalo

Al acabar su trabajo, la propietaria le entregó un paquete de chocolates y 20 euros de propina, aparte del sueldo que le corresponde por la limpieza. “Estoy contenta, obviamente”, agregó.

Flor reveló que, por las 5 horas de trabajo limpiando la casa, ganó un total de 110 euros, más la propina que le dieron al finalizar. “Me llevé un montón”, concluyó.

El relato de la argentina se viralizó con más de un millón de visualizaciones y muchos usuarios expresaron su asombro por la cifra generada en tan poco tiempo.

“Eso sería una casi una semana de trabajo de muchos”; “Pues soy español y eso nunca había oído que se pagase eso por limpieza. Te pagaron muy bien”; “el otro dia llame a una chica de limpieza ocasional y la traté igual, la esperé con desayuno y le di empanadas, los argentinos también somos así”; “muy buen detalle de la señora. Yo limpio casas también y a veces hay cada tacaña que en tres horas quieren que le haga limpieza a fondo y por 8 euros”; “te felicito, que buena persona te tocó”, escribieron las personas.

¿Cuál es la calidad de vida en Alemania?

Alemania es uno de los países con mayor nivel de vida. Según el índice de desarrollo humano (HDI) de las Naciones Unidas, Alemania es uno de los países más desarrollados del mundo en términos de esperanza de vida, grado de alfabetización y renta per cápita.