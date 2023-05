Una joven de España se ha vuelto viral en las redes sociales por imitar a la perfección el acento chileno. Como si se tratara de una persona oriunda de ese país, la usuaria compartió cuatro tips para quien desee hablar como lo hacen en la nación sureña.

Yurema Casero Belloso fue ovacionada tras publicar un video en el que revela las palabras que más se utilizan en Chile durante una conversación. Su clip fue en respuesta a una joven de aquel país que señalaba imitar bien el acento, cosa que a Yurema no le pareció.

“Amiga, te lo voy a decir desde el amor y desde el respeto. Ya, ¿Sabís qué? Te sale como el pico, pero pero pero pero no te preocupes, porque yo te entiendo, compatriota. El acento chileno es uno de los más difíciles de imitar”, dijo la tiktoker.

Al inicio, Yurema indicó: “Tip número uno: La palabra ‘po’. Hay que fluir con la palabra ‘po’. Te recomiendo que lo empieces a aplicar a final de frase: si po, ya po, obvio po hueón”.

Aprendiendo a hablar como chileno

Luego, agregó que “ahí hay otra palabra. La palabra ‘hueón’ y la palabra ‘hueá’. Esas dos palabras se tienen que usar sí o sí, porque sirven para todo. Es más, cuanto más las metas en las frases, más chilena vas a sonar”.

Como tercer consejo, la española aseguró que “los chilenos son secos para los garabatos. Son súper chuchetas, lo que nosotros llamaríamos palabrotas. Primero esta el culi..., el culi... y la culi.. tiene que ir sí o sí. ‘Buena culi...’. También está el conchetum... y la palabra puta. Esta palabara suele ir a inicio de frase, sobre todo cuando algo te molesta, sería algo como ‘puta la hueá hueón’”.

Finalmente, dijo que es necesario aprender a conjugar de manera diferente: “Luego están los verbos. Esto no sé por qué sucede, no sé por qué los chilenos han inventado los verbos, pero por ejemplo, si yo tuviera que decirle a alguien ‘¿tú me quieres?’ en chileno sería así: ‘¿me querí?’, ‘¿me amai?’”.

Causó furor en redes sociales

El clip se viralizó con más de 3 millones de reproducciones y cientos de usuarios chilenos ovacionaron a la joven por su destreza para imitar su acento.

“¡Primera extranjera que veo que le sale perfecto!”; “al principio juraba que eras chilena haciendo el acento española”; “te juro que creí que eras chilena”; “Miles de TikTok y la única a la que le sale”, escribieron las personas.