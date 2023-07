Una joven de Guadalajara, México, acudió a las redes sociales para revelar detalles sobre la infidelidad de su novio, la cual descubrió tras un chequeo de rutina; sin embargo, un detalle en su publicación terminó captando toda la atención de los internautas.

“Cuando tu papá gine te hace tu chequeo anual y descubre que tu novio te ponía los cuernos”, escribió la influencer, identificada en TikTok como Isabel Salas (@isabelsalasv).

En las imágenes, se puede ver un consultorio y la pantalla que muestran los médicos cuando se realizan este tipo de revisiones. Asimismo, es posible observar al padre de la joven mientras escribe algunos datos relacionados a la prueba de su hija.

“Quisiera que fuera contenido, pero sí, sucedió hace unos años”, agregó Isabel, cuyo video se viralizó con más de 2 millones de reproducciones y no por la anécdota en sí, sino porque los internautas cuestionaron el hecho de que su padre sea su ginecólogo.

“Tenía infecciones recurrentes (a pesar del tratamiento de ambos)”, comentó la mexicana al hablar sobre la forma en que descubrió la infidelidad de su entonces pareja.

Joven mexicana revela que su papá es su ginecólogo

Por otra parte, la publicación de la influencer se llenó de comentarios de personas que se preguntaron qué tan bueno era que un hombre revisara de esa forma a su propia hija. Otros, por supuesto, no desaprovecharon la oportunidad para bromear sobre la peculiar situación.

“Yo creo que no dejaría que mi papá fuera mi ginecólogo”; “Si mi papá fuera gineco sería el último del mundo al que iría”; “El verdadero papá-nicolau”; “Yo sé que no está mal pero yo no podría hacerlo JAMÁS”; “felicidades a ti y a tu padre por tener esa confianza”; “Si les parece raro, esto deberían replantearse, qué clase de padre tienen”; “Si creen que esto es malo están mal”; “No tendría nada de malo, si lo ven como algo turbio, qué pena por sus padres”; “Mi mamá es ginecóloga y también me hago los chequeos con ella, es lo mejor!”, escribieron los usuarios.

De momento, la joven que compartió su historia en TikTok no ha respondido al debate generado en redes sociales.

¿Con qué frecuencia se debe ir al ginecólogo?

Muchas mujeres comienzan a visitar a un ginecólogo desde la adolescencia y continúan asistiendo cada año. Se aconseja a las mujeres que visiten a un ginecólogo anualmente para un examen y en cualquier momento que tengan síntomas que les preocupen.

Según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la edad en la que se recomienda empezar a ir al ginecólogo se encuentra entre los 13 y 15 años.