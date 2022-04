Si crees que la única manera de cortar el queso en láminas es utilizando un simple cuchillo, tenemos que decirte que estás muy equivocado. También se puede hacer posible usando dos tenedores y un pote de remedio. ¿Es en serio? Claro que sí y un joven enseña cómo hacerlo de la forma correcta. El video fue subido a TikTok y es tendencia en Argentina.

Tal y como se observa en un video publicado por el usuario Nicolás (@cazaypescaconnico), el joven argentino compartió un instrumento que él mismo creó para cortar el queso en finos pedazos sin necesidad de usar el cuchillo que, en muchos casos, resulta peligroso.

Para ‘armar’ este aparato solo necesitarás do tenedores que sujetarán un hilo delgado y un pote de remedio vacío, que servirá como base. ¡Eso es todo! El video fue publicado inicialmente en TikTok y compartido posteriormente a las demás redes sociales.

Desde el domingo 24 de abril, fecha de su publicación original, el clip suma 2 millones de reproducciones y 123 mil ‘likes’. Usuarios no desaprovecharon la ocasión de comentar sobre lo sucedido, obviamente, con algo de humor.

“Argentina no conquista el mundo porque no quiere”, “No me va a ganar la pobreza”, “Esta información vale millones”, son algunos de los peculiares mensajes que le dejaron. El video causa furor en TikTok y es tendencia en Argentina, México y España.

