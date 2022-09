Hay un video que, en estos momentos, está en boca de muchos usuarios en las redes sociales. Hablamos del clip que publicó Rebekah Gregg en TikTok (@bekahgregg12). Ahí, la joven de 20 años que, al parecer, es de Estados Unidos, expuso los mensajes que recibió del conserje de su colegio.

“Hola. ¿Puedo preguntarte algo?”, le consultó en primer lugar el sujeto, de acuerdo a la grabación difundida por la chica. “Sí, ¿qué pasa?”, respondió ella. “¿Cuántos años tienes ahora? ¿Puedo ser tu amigo ahora?”, le preguntó después el trabajador.

Más adelante, el mismo conserje siguió enviándole mensajes con el fin de iniciar una conversación, pero Rebekah ya no le contestó. Ella, en el video, lució muy incómoda por la situación que tiene que lidiar a raíz del hombre.

El clip que compartió exactamente el 9 de agosto del presente año no tardó en volverse viral, generando un debate sobre si era correcto o no publicar mensajes privados, de acuerdo a información brindada por el New York Post.

Cabe recalcar que en otro video que Rebekah difundió, ella sostuvo que el conserje empezó a escribirle cuando ella estaba en su último año escolar. “Todavía no tenía 18 años, y fue entonces cuando comenzó a enviarme mensajes. Me ha enviado mensajes durante años”, dijo.

“He ignorado sus mensajes. He bloqueado sus cuentas. Ha creado múltiples cuentas con diferentes variaciones de su nombre para enviarme mensajes, y estoy segura de que a muchas otras chicas (también)”, agregó. Además, en un comentario, recalcó que informó al colegio sobre el accionar del hombre.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

