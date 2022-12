En la época navideña muchos se animan a realizar intercambios de regalos entre familiares, amigos o compañeros de trabajos, pero muchas veces no sale como uno lo espera. Y es que hay ocasiones en las que la persona se esmera en elegir el obsequio y termina recibiendo algo inesperado. Esto es lo que le pasó a una joven en México quien entregó una taza de Snoopy y recibió un gallo. El video se volvió viral en TikTok y le dio la vuelta al mundo.

En el registro publicado por el usuario Jousin Palafox @jousinpalafo se ve a una joven llegando a la reunión, cuando de pronto uno de sus amigos la sorprende con un regalo fuera de lo común. “Nunca imaginó cuál iba a ser su regalo de intercambio navideño”, es el título de la publicación hecha luego de la quincena de diciembre.

“Ahora sí te vas a levantar al gimnasio, 5 de lo mañana canta ese cabrón”, le dicen sus amigos tras recibir el gallo, mientras no puede dejar de reír, pues ella dio una tradicional taza y jamás esperó esta escena ya que solo había grabado previamente una broma diciendo que quería un ave de corral. “Ay no es cierto, ¿Qué voy a hacer con un gallo? Solo era una broma, era un TikTok solamente”, agregó.

Joven amó su regalo de intercambio

Aunque es un regalo bastante exótico y fuera de lo común, la joven protagonista del video aceptó a su nueva mascota con mucho cariño. Ella abrazó al gallo con ternura y hasta le hizo cariño.

En otro de los clips publicado por en TikTok se le observa llevando al gallo “Filomeno” en su regazo. “Tardé en asimilar qué chingados iba a hacer con un gallo. También tardé en asimilar hasta dónde pueden llegar ustedes, pero pues bueno ya está esta cosa aquí, vamos a ver qué resulta mi vida con él, ¿verdad mi amor? Ya vamos a la casa a acurrucarnos”, se le escucha decir mientras besa la cabeza de su mascota.

'Filomeno' la está pasando muy bien en su nuevo hogar y es el engreído de su sorprendida dueña. (Foto: @jousinpalafo / TikTok)

Su nueva vida con el gallo

Tras recibir su regalo de intercambio, la joven continuó grabándose y en un nuevo video titulado ‘Filomeno dominó a la fiera’ mostró cómo es su vida con el ave de corral, quien duerme con ella, se posa sobre la cafetera en la cocina y despierta en medio de la noche cantando.

Como era de esperarse, el peculiar regalo causó sensación en TikTok con diversos comentarios y miles de reproducciones: “A mí me regalaron una gallina y dormía en casa del perro, comía con el perro y el perro aprendió a comer maíz”, “Wey me encantó tu taza”, “Yo si quiero el intercambio”, “me encanta la risa de la chica y el cariño con que agarra el gallo”, “yo sí me quedo con Filomeno”, entre otros.

Mira aquí el video viral

@jousinpalafox NUNCA IMAGINÓ CUÁL IBA A SER SU REGALO DE INTERCAMBIO NAVIDEÑO ♬ sonido original - JOUSIN PALAFOX





