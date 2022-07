Un muchacho de México se encontraba realizando un proyecto escolar el cual consistía en elaborar y colocarse una máscara en su rostro, pero todo terminó tremendamente mal cuando esta no se la pudo quitar, lo cual le causó hilarantes gritos que no tardaron nada en convertirse en tendencia de redes sociales como TikTok.

Un proyecto escolar fallido

El video fue compartido desde la cuenta de Johnny Anaya, en la cual vemos a su hermano Joshua quien tiene problemas para retirar de su rostro la máscara de yeso, en cuyo texto insertado se nos da la siguiente información: “Cuando la maestra les pide una máscara de venda yeso, ja, ja, ja, ya bien pegada. Maestra, ya dele su 10, ja, ja, ja”.

Y es que el menor se puso este material en la cara sin aplicarse ningún tipo de antiadherente para que el proceso no fuera tan traumática, pues esta se pegó a su rostro, cabello y cejas.

Familia se ríe de Joshua

En un video posterior sin edición, vemos la misma escena, pero con imágenes extendidas donde se escucha al hermano mayor y a su madre reírse de Joshua, quien a su vez pide que no se rían pues le duele la cara. Luego, vemos al joven apoyado sobre una batea con agua la cual le echan sobre la zona donde se encuentra el yeso para que este se afloje y ceda.

Lo escuchamos decir que no puede cerrar los ojos, lo que produce nuevas risas de sus familiares: “Oiga, maestra ¿Cómo podemos quitarle el yeso de la cara?”, se escucha decir a Johnny.

TikTok no para de reír

Mientras que la primera cinta acumuló más de 5.3 millones de reproducciones, la segunda se encuentra superando las 10.8 millones de vistas, con miles de comentarios más que hilarantes.

“Las cejas pegadas en la máscara al final”, “no entiendo cómo no se quedó sin cejas”, “si le puso 10 se lo merece”, “más de 50 expertos en máscaras de yeso, si los latinos no son primera potencia mundial es porque no quieren”, “el man caminando de la escuela a su casa”, “se tenía que poner aceite el bebé”, “tenía que usar vaselina antes”.