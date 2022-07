Sin lugar a dudas, los animales nos dan un cúmulo de alegrías en los mejores y peores momento de nuestras vidas, tal y como sucede con una tierna vaca de Argentina, quien no dudó en demostrar todo su cariño cuando ve regresar a su dueño a la granja. El video ha sido compartido en redes sociales como TikTok donde ha recolectado millones de vistas tras convertirse en tendencia.

Una vaca muy tierna

El tiktoker que compartió el metraje se llama Facu Aguilera (@facuaguilera_ok), cuyo canal está dedicado, en buena medida, a compartir contenido al lado de Clota y Mora, sus dos vacas, pero la cinta que ha causado furor en la plataforma virtual está relacionada con la primera.

El video fue publicado el pasado 4 de julio, donde nos muestran a Facu llegando a su granja en auto. A lo lejos, de espaldas, se encuentra el bóvido caminando, a lo que escuchamos la voz de su dueño: “Un video que nunca me voy a casar de mostrar. Un video que nunca me voy a cansar de subir: el recibimiento de Clota”.

Lo siguiente que vemos es que, conforme se acerca el vehículo a la vaca esta, mostrando sincera emoción, comienza a mover su cabeza, a realizar saltos como muestra de su cariño por Facu, mientras acelera el paso para ir a ritmo con el carro. Ambos se detienen cuando llegan a la casa.

TikTok se rinde ante Clota

Desde entonces, la publicación viene acumulando más de 1.1 millones de reproducciones, con miles de usuarios que han quedado encandilados con esta tierna reacción de parte de Clota.

“Es un firulais gigante”, “qué hermoso animal. Te felicito, amigo, por el amor que le has dado”, “Clota, tan linda ella. Cuídela mucho, manténgala con usted siempre”, “hermoso recibimiento”, “qué bella, Clota, ellos también tienen sentimientos. Solo vea qué feliz lo recibe”, “qué hermosa, me emocioné y eso que no estaba presente, qué bonito es ver a un animalito feliz”, “qué lindo amor. Es increíble lo que son los animales”.

Estrellas de TikTok

En TikTok, Facu Aguilera viene experimentando un éxito creciente, principalmente, debido a los clips donde aparecen tanto Clota como Mora; por ello, hoy por hoy, cuenta con más de 803.3 mil seguidores, mientras que todos sus videos en conjunto superan las 15.7 millones de “me gusta”.